Il Trovatore, Abba e Tener-a-mente, musica protagonista sul Garda

La musica, con il suo linguaggio universale apprezzato da residenti e turisti, è protagonista della programmazione del Comune di Gardone Riviera . Nel corso della stagione saranno numerose le occasioni per ascoltare musica di qualità, di ogni genere. In maggio si segnalano in particolare due appuntamenti di rilievo.

Domenica 24 alle 17 nel Palazzo del Casinò sarà proposta l’opera lirica «Il Trovatore» di Giuseppe Verdi in forma di concerto, a cura dell’associazione Musica In Canto, con regia, scene e costumi di Chiara Milini. Assieme a Rigoletto e La Traviata, l’opera fa parte della cosiddetta «trilogia popolare» ; è un dramma lirico in quattro atti ambientato nella Spagna del XV secolo, incentrato sulla rivalità amorosa tra il Conte di Luna e il trovatore Manrico per la nobile Leonora. Sarà l’ultimo appuntamento del ciclo «Lirica al Casinò» , inaugurato in aprile con due concerti dedicato ai grandi del Novecento e alle eroine dell’opera. Un appuntamento da non mancare per gli appassionati del genere. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Domenica 31

Domenica 31 maggio alle 21 in piazza Marconi, sul lungolago, si cambia genere con un concerto tributo agli Abba, leggendario gruppo musicale pop svedese formatosi nel 1972, annoverato tra le band di maggior successo di sempre; nella loro lunga carriera gli Abba hanno venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo. La loro musica farà cantare e ballare gli appassionati sull’elegante passeggiata a lago di Gardone Riviera grazie a uno show di grande impatto e suggestione. Anche in questo caso l’ingresso è libero.

Tener-a-mente

Poi, nel corso della stagione estiva, la musica tornerà protagonista nei borghi di Gardone Riviera con concerti classici, tributi e serate danzanti. In giugno, come di consueto, si alzerà il sipario su una nuova edizione, la quindicesima, di Tener-a-mente, il festival del Vittoriale organizzato da Ripens’arti, una delle rassegne culturali più attese dell’estate italiana (nel 2025 il Festival ha registrato oltre 23.000 spettatori, 8 spettacoli tutti esauriti e un indice medio di riempimento del 100%).

I biglietti delle numerose date annunciate nelle scorse settimane sono già in vendita su questo sito web. Sul palco sono attese star internazionali, come la cantante americana LP, la cantante, contrabbassista, compositrice e performer Esperanza Spalding, il collettivo indie-folk islandese Of Monsters and Men, la signora del jazz Diana Krall e il duo norvegese Kings of Convenience.

Atteso anche il concerto dei Beat, progetto che riunisce per la prima volta quattro leggende della musica internazionale: Adrian Belew, Tony Levin (chitarrista e bassista dei King Crimson), Steve Vai, straordinario chitarrista nato a fianco di Frank Zappa, e Danny Carey, cofondatore e membro dei Tool. Non mancano i nomi di rilievo del panorama nazionale: Daniele Silvestri, Stefano Bollani, Coez, Nicolò Fabi e Biagio Antonacci.

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Cultura e passeggiate

Gardone Riviera propone ovviamente numerosi altri interessi al visitatore, dal Vittoriale, la casa museo del poeta soldato Gabriele d’Annunzio, al Giardino Botanico Heller, uno dei più affascinanti e inconsueti parchi italiani, da visitare assolutamente in questi giorni di primavera. Poi ancora passeggiate nel verde del lussureggiante entroterra, suggestivi borghi collinari da scoprire, ristoranti di livello, bar e negozi di qualità e un paesaggio di straordinaria bellezza, disegnato dai paesaggisti mitteleuropei tra Otto e Novecento. Un angolo di paradiso che merita una visita in ogni stagione ma che in primavera, mostra il suo vestito migliore.