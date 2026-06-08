A Toscolano «Carta Canta» fa rivivere la tradizione cartaria

Toscolano Maderno celebra la sua secolare tradizione cartaria. Qui la carta si produce fin dal Trecento e tra il XV e il XVI secolo la Valle delle Cartiere divenne il principale polo cartario della Serenissima, allora capitale mondiale del libro. Storia e tradizione rivivono con «Carta Canta», evento promosso dal Comune dedicato alla carta, alla creatività e all’artigianato, in programma da venerdì 19 a domenica 21 giugno.

Le iniziative Per tre giorni Maderno si trasformerà in un percorso artistico diffuso, tra installazioni scenografiche, laboratori, incontri culturali e spettacoli. La piazza sarà allestita come un suggestivo giardino fiorito, con grandi fiori di carta colorati che, nelle ore serali, verranno illuminati da fasci di luce. L’inaugurazione è prevista venerdì 19 alle 10: gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia realizzeranno stampe artistiche su fogli filigranati utilizzando antiche macchine da stampa. Alle 18 l’incontro con Alessandro Politi, giornalista e personaggio televisivo, mentre alle 21 spazio al cinema sotto le stelle. Sabato torneranno i laboratori artistici in piazza dedicati all’arte del pop-up, la tecnica creativa che trasforma la carta in strutture tridimensionali.