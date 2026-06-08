A Toscolano «Carta Canta» fa rivivere la tradizione cartaria

Toscolano Maderno celebra la sua secolare tradizione cartaria. Qui la carta si produce fin dal Trecento e tra il XV e il XVI secolo la Valle delle Cartiere divenne il principale polo cartario della Serenissima, allora capitale mondiale del libro. Storia e tradizione rivivono con «Carta Canta», evento promosso dal Comune dedicato alla carta, alla creatività e all’artigianato, in programma da venerdì 19 a domenica 21 giugno.
Le iniziative
Per tre giorni Maderno si trasformerà in un percorso artistico diffuso, tra installazioni scenografiche, laboratori, incontri culturali e spettacoli. La piazza sarà allestita come un suggestivo giardino fiorito, con grandi fiori di carta colorati che, nelle ore serali, verranno illuminati da fasci di luce. L’inaugurazione è prevista venerdì 19 alle 10: gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia realizzeranno stampe artistiche su fogli filigranati utilizzando antiche macchine da stampa. Alle 18 l’incontro con Alessandro Politi, giornalista e personaggio televisivo, mentre alle 21 spazio al cinema sotto le stelle. Sabato torneranno i laboratori artistici in piazza dedicati all’arte del pop-up, la tecnica creativa che trasforma la carta in strutture tridimensionali.
Alle 15, al Museo della Carta, sarà presentata la mostra «Meccaniche delle meraviglie» dell’artista Giuliano Guatta; in serata musica dal vivo e installazioni luminose ispirate al mondo della carta. L’ultimo giorno della rassegna, domenica, si aprirà alle 10 con dimostrazioni delle tradizionali tecniche di produzione della carta a cura dei mastri cartai del gruppo Lavoratori Anziani della Cartiera di Toscolano. Spazio anche all’arte della calligrafia, con il calligrafo Enrico Gnutti che mostrerà strumenti e tecniche per valorizzare la carta attraverso la scrittura artistica. Alle 18 la presentazione del libro «Cuore capovolto» di Paola Barbato e alle 21 la performance artistica «Carousel» di Teatro per Caso. Informazioni e programma sui canali web del Comune.