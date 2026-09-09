«Giorni fatali», al Grande la prima edizione del Brescia Storia Festival

Tre giorni di immersione nelle vicende del passato, per rievocare date che hanno segnato svolte storiche decisive e percepirne gli echi giunti fino al nostro presente. Ai «Giorni fatali» è dedicata la prima edizione del Brescia Storia Festival, promosso dalla Fondazione del Teatro Grande con gli Editori Laterza: otto incontri con storici, scrittori e divulgatori del settore, che saranno ospitati nella Sala Grande del teatro cittadino da venerdì 9 a domenica 11 ottobre.
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Il festival è stato presentato ieri dal presidente della Fondazione, Franco Bossoni, e dal sovrintendente Umberto Angelini, la sindaca Laura Castelletti e Lodovico Steidl di Editori Laterza. Con loro Giovanna Franceschetti, vice presidente di Gefran spa, l’azienda di Provaglio d’Iseo che avvia con questa iniziativa una significativa partnership triennale con la Fondazione. Un sostegno viene anche da Regione Lombardia: Brescia sarà la sola città lombarda a ospitare la rassegna, confermandosi – ha scritto l’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso – «una città capace di fare della cultura un luogo vivo di incontro, conoscenza e partecipazione».
Tra cultura e turismo
Il festival, sottolineano Angelini e Castelletti, è «un progetto per la città», inteso a «valorizzarne l’aspetto culturale e turistico» e per questo rivolto anche al pubblico delle città vicine. Nasce sull’onda del successo delle Lezioni di Storia, la serie di conferenze che dal 2018 attira al Grande un numero crescente di spettatori (cinquemila nell’ultima edizione): «Roma e Brescia sono le uniche città italiane ad ospitare sia le lezioni sia il festival» ha precisato Steidl illustrando il programma, dedicato a «momenti spartiacque» della storia, dei quali verranno messi in luce sia le trasformazioni di lunga durata che li generarono, sia le conseguenze che essi produssero.
Il programma
Le date – «individuate in mesi di discussioni», racconta Angelini – sono volutamente accostate in ordine non cronologico. Venerdì 9 ottobre alle 18.30 aprirà il festival Michela Ponzani, parlando della Conferenza di Yalta che dal febbraio 1945 promosse un «nuovo ordine mondiale fondato su libertà, giustizia sociale e uguaglianza».
Alle 21 Anna Foa tornerà indietro nel tempo fino al 10 agosto del 70 dopo Cristo, quando la caduta di Gerusalemme per mano romana si trasformò in «un evento pesantissimo per gli ebrei, dando avvio alla separazione tra il sionismo e la diaspora».
Sabato 10 ottobre, alle 11, Federico Canaccini rievocherà la sconfitta di Federico Barbarossa ad opera della Lega Lombarda nella battaglia di Legnano del 29 maggio 1176: «Un evento identitario – ricorda Steidl – mitizzato nel Risorgimento e nella contemporaneità». Alle 18.30 Lisa Roscioni racconterà i massacri del sacco di Roma ad opera dei lanzichenecchi, avvenuto il 6 maggio 1527: un’anticipazione del centenario dell’evento, che sarà celebrato l’anno prossimo nella capitale. Chiuderà alle 21 Luciano Canfora, riflettendo sull’instaurazione della dittatura giacobina che il 2 giugno 1793 segnò «l’inizio della fine della rivoluzione francese».
Domenica 11 ottobre sarà dedicata alla caduta di Costantinopoli (29 maggio 1453), narrata da Alessandra Bucossi alle 11, e alla rivolta che in Iran portò alla nascita della repubblica islamica il 1º aprile 1979, rievocata da Paola Rivetti alle 15.30. La conclusione, alle 17.30, è affidata a uno scrittore, Paolo Di Paolo: porterà sul palcoscenico del Grande i «Giorni fatali nella grande letteratura», con pagine tratte da autori come Calvino, Stendhal, Flaubert, Virginia Woolf. Ad affiancare i relatori, come nella serie delle Lezioni, ci sarà l’attrice Elena Vanni.
Come partecipare
Da oggi sono in vendita i biglietti presso la biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Il biglietto intero per un evento costa 10 euro, ma ci sono diverse formule di acquisto, consultabili sul sito internet del teatro.