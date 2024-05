Strage di piazza della Loggia, «La città ferita»: gli 8 incontri integrali

I «Pomeriggi in San Barnaba» costituiscono per la città di Brescia uno degli appuntamenti culturali più vivi e frequentati. Ogni anno riprendono il filo dell’attualità, incontrando storici e ricercatori di alto rango intellettuale. Quest’anno il ciclo di incontri è stato dedicato a «La città ferita. A cinquant’anni dalla strage di piazza della Loggia 1974-2024» e in questo contenuto - in continuità con l’iniziativa «Piazza Loggia 50» del Giornale di Brescia con Casa della Memoria – vi proponiamo le registrazioni complete delle serate, grazie alla collaborazione di Fondazione Clementina Calzari Trebeschi e Fondazione Micheletti.

Gli 8 incontri

Il programma ha previsto un percorso storico di otto incontri, attraverso i quali ripercorrere i nodi principali della strategia della tensione in Italia fino alla metà degli anni Settanta. «La memoria di ciò che è accaduto non può mai andare disgiunta dalla conoscenza storica - ha spiegato Mario Bussi, Fondazione Calzari Trebeschi -. Una memoria senza conoscenza è cieca, così come una conoscenza senza memoria è vuota. Se si esclude la cerchia ristretta degli studiosi, sia i programmi scolastici che l’opinione comune non sono andati al di là della cronaca per quanto accurata. Senza considerare che in mezzo secolo la ricerca storiografica ha prodotto indagini innovative e quadri interpretativi più precisi».

Qui di seguito trovate tutti i video integrali degli interventi all’Auditorium San Barnaba, messi a disposizione da Fondazione Clementina Calzari Trebeschi.

6 febbraio 2024 – Simona Colarizi, L’Italia fra gli anni Sessanta e Settanta



13 febbraio 2024 – Mirco Dondi, La strategia della tensione



20 febbraio 2024 – Piero Ignazi, La sfida da destra a una democrazia fragile



27 febbraio 2024 – Miguel Gotor, Servizi segreti, complotti golpisti e Stato infedele

5 marzo 2024 – Paolo Corsini, La strage di piazza della Loggia



12 marzo 2024 – Giovanni De Luna, Movimenti e società civile di fronte alla sfida eversiva



19 marzo 2024 – Angelo Ventrone, Verità storica e verità giudiziaria a confronto



26 marzo 2024 – Carlo Galli, Democrazia italiana e strategia della tensione