Il premio IN/Arch al Teatro Borsoni: «Oggi l’architetto è come un regista»

È bresciano uno dei progetti vincitori del Premio Nazionale IN/Arch 2026: il Teatro Borsoni di via Milano. Il riconoscimento, conferito dall’Istituto Nazionale di Architettura in collaborazione con Associazione Nazionale Costruttori Edili e piattaforma Archilovers, si aggiunge al Premio Speciale Federbeton ottenuto nella fase regionale della selezione.
In occasione della premiazione, tenutasi venerdì alla Biennale di Venezia, abbiamo intervistato l’architetto Camillo Botticini, il coordinatore del progetto ideato con Brescia Infrastrutture e realizzato da Sabino di Cataldo.
Architetto Botticini, come ha avuto inizio la realizzazione del Teatro Borsoni?
La costruzione è avvenuta nel 2024 nell’ambito di «Oltre la strada», il progetto di valorizzazione dell’area attorno a via Milano, ed è nata da una presa di coscienza: non bastava recuperare un edificio esistente (la mensa dell’Ideal Clima), serviva riqualificare i dintorni creando spazi pubblici perché sono questi a ridefinire una città offrendo nuovi luoghi di incontro. Ora lo spazio antistante il teatro e quello laterale vengono infatti usati per spettacoli all’aperto. Il secondo obiettivo era realizzare un edificio iconico che diventasse un landmark urbano. Da un lato, la torre scenica, alta quasi 20 metri, diventa significativa nel contesto cittadino. Dall’altro, il recupero del bugnato in calcestruzzo è un forte elemento d’identità che rimanda all’origine industriale del luogo.
Motivo di selezione del Teatro nella fase regionale è stato, in effetti, la trasformazione della «logica della prefabbricazione in ornamento». Quanto conta la dimensione estetica?
È centrale in architettura. Si pensi a Palazzo Pitti o a Palazzo dei Diamanti. Lì l’elemento costruttivo diventa elemento espressivo. Il ruolo dell’architettura è costruire attraverso gli elementi costitutivi una caratterizzazione emblematica.
Una sensibilità umanistica che arricchisce la dimensione ingegneristica. Quanto l’architettura italiana riesce oggi a mantenere questo equilibrio?
Oggi esistono molti approcci. Sicuramente c’è una specificità nella tradizione italiana: l’attenzione ai luoghi. Si guarda alla città e si creano oggetti architettonici che non potrebbero stare in qualsiasi posto ma che sono studiati precisamente per uno spazio. Si parla di architettura site-specific, quella capace di essere in quel luogo per quel luogo.
Quali sono, invece, le nuove tendenze e le prossime sfide dell’architettura?
Da quest’anno lavoro con DVArea, un’importante realtà bresciana che riunisce architetti e studiosi di varie discipline, un think-tank che intercetta i cambiamenti sociali e culturali e tenta di formalizzarli attraverso l’architettura. Oggi ci orientiamo verso materiali sostenibili e riciclabili e prestiamo attenzione al ciclo vitale degli edifici, riqualificando vecchie costruzioni e limitando la necessità di manutenzione. Lavoriamo poi sulla riduzione dell’impatto climatico, occupandoci per esempio delle isole di calore. Il premio appena ricevuto è anche una conferma.
Lei già aveva vinto nel 2007 un Premio IN/Arch come miglior giovane progettista. Cosa è cambiato nel suo lavoro in questi anni?
Sì, avevo vinto con il progetto per le case ALER di Castenedolo. Oggi quel che è cambiato è soprattutto la complessità del lavoro. Lavoriamo in gruppi dove ogni figura è altamente specializzata ed essere progettista richiede quindi capacità di coordinamento. Il lavoro dell’architetto è diventato sempre più simile a quello di un regista.