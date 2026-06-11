Pontedilegnopoesia 2026, ecco chi sono i sei finalisti

C’è parità di genere fra i sei finalisti di Pontedilegnopoesia 2026, diciassettesima edizione del premio nazionale di poesia edita: tre poete (Valeria Di Felice, Isabella Leardini e Anna Chiara Peduzzi) e tre poeti (Marco Bellini, Alessandro Fo e Alfredo Panetta). Sono i vincitori della selezione della giuria – presieduta da Giuseppe Grattacaso e composta da Eletta Flocchini, Vincenzo Guarracino, Giuseppe Langella e Nina Nasilli – fra i 71 partecipanti di quest’anno.
Dovranno, secondo il regolamento, presentare personalmente la loro opera al pubblico nella fase finale del concorso, che si terrà nella località turistica dell’Alta Val Camonica dal 31 luglio al 2 agosto, e da cui emergerà il vincitore o la vincitrice assoluto.
Le serate conclusive
I sei finalisti, come di consueto, saranno divisi in due serate, in programma alle 18 nella sala polifunzionale comunale: venerdì 31 luglio toccherà a Marco Bellini («L’orizzonte che ci spetta», ed.Ronzani), Valeria Di Felice («Il giallo del semaforo», SEF), Alessandro Fo («Luci e eclissi», Giulio Einaudi). Sabato 1° agosto sarà la volta di Isabella Leardini («Maniere nere», Mondadori), Alfredo Panetta («’Ndrangheta», Passigli) e Anna Chiara Peduzzi («Effetti di natura», Moretti&Vitali).
Domenica 2 agosto, alle 11:00 nella Sala consiliare del Palazzo del Comune, cerimonia di premiazione: si conoscerà così il nome di chi andrà ad arricchire un albo d’oro che comprende quelli di Franco Loi (2010), Milo De Angelis (2011), Franca Grisoni (2012), Maurizio Cucchi (2013), Giuseppe Grattacaso (2014), Franco Buffoni (2015), Umberto Piersanti (2016), Vivian Lamarque (2017), Giancarlo Pontiggia (2018), Massimo Migliorati (2019), Eva Taylor (2020), Paolo Ruffilli (2021), Alberto Bertoni (2022), Cristina Alziati (2023), Stefano Dal Bianco (2024) e Luigi Cannillo (2025).
Il premio
Come sempre sarà assegnato anche un premio determinato dal voto del pubblico, indipendente dalle decisioni della Giuria. Quest’anno è intitolato alla memoria di Curzia Ferrari, poetessa, scrittrice e traduttrice, scomparsa nel marzo scorso. A Ponte di Legno era particolarmente legata: era stata presidente di giuria, destinataria di un premio alla carriera e autrice di una lirica collocata in uno dei 12 totem disseminati per il paese.
In occasione della cerimonia conclusiva saranno annunciati e premiati anche i vincitori del premio di poesia Mariangela Torrisi, promosso dalla famiglia della docente scomparsa nei mesi scorsi e riservato a studenti residenti in Alta Val Camonica.