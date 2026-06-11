Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura
CulturaValcamonica

Pontedilegnopoesia 2026, ecco chi sono i sei finalisti

Parità di genere quest’anno nella sestina di vincitori della selezione, con tre poeti e tre poete: la fase conclusiva è in programma dal 31 luglio al 2 agosto
Scelti i sei finalisti di Pontedilegnopoesia 2026
Scelti i sei finalisti di Pontedilegnopoesia 2026

C’è parità di genere fra i sei finalisti di Pontedilegnopoesia 2026, diciassettesima edizione del premio nazionale di poesia edita: tre poete (Valeria Di Felice, Isabella Leardini e Anna Chiara Peduzzi) e tre poeti (Marco Bellini, Alessandro Fo e Alfredo Panetta). Sono i vincitori della selezione della giuria – presieduta da Giuseppe Grattacaso e composta da Eletta Flocchini, Vincenzo Guarracino, Giuseppe Langella e Nina Nasilli – fra i 71 partecipanti di quest’anno.

Dovranno, secondo il regolamento, presentare personalmente la loro opera al pubblico nella fase finale del concorso, che si terrà nella località turistica dell’Alta Val Camonica dal 31 luglio al 2 agosto, e da cui emergerà il vincitore o la vincitrice assoluto.

Le serate conclusive

I sei finalisti, come di consueto,  saranno divisi in due serate, in programma alle 18 nella sala polifunzionale comunale: venerdì 31 luglio toccherà a Marco Bellini («L’orizzonte che ci spetta», ed.Ronzani), Valeria Di Felice («Il giallo del semaforo», SEF), Alessandro Fo («Luci e eclissi», Giulio Einaudi). Sabato 1° agosto sarà la volta di Isabella Leardini («Maniere nere», Mondadori), Alfredo Panetta («’Ndrangheta», Passigli) e Anna Chiara Peduzzi («Effetti di natura», Moretti&Vitali).

Domenica 2 agosto, alle 11:00 nella Sala consiliare del Palazzo del Comune, cerimonia di premiazione: si conoscerà così il nome di chi andrà ad arricchire un albo d’oro che comprende quelli di Franco Loi (2010), Milo De Angelis (2011), Franca Grisoni (2012), Maurizio Cucchi (2013), Giuseppe Grattacaso (2014), Franco Buffoni (2015), Umberto Piersanti (2016), Vivian Lamarque (2017), Giancarlo Pontiggia (2018), Massimo Migliorati (2019), Eva Taylor (2020), Paolo Ruffilli (2021), Alberto Bertoni (2022), Cristina Alziati (2023), Stefano Dal Bianco (2024) e Luigi Cannillo (2025).

Il premio

Come sempre sarà assegnato anche un premio determinato dal voto del pubblico, indipendente dalle decisioni della Giuria. Quest’anno è intitolato alla memoria di Curzia Ferrari, poetessa, scrittrice e traduttrice, scomparsa nel marzo scorso. A Ponte di Legno era particolarmente legata: era stata presidente di giuria, destinataria di un premio alla carriera e autrice di una lirica collocata in uno dei 12 totem disseminati per il paese.

In occasione della cerimonia conclusiva saranno annunciati e premiati anche i vincitori del premio di poesia Mariangela Torrisi, promosso dalla famiglia della docente scomparsa nei mesi scorsi e riservato a studenti residenti in Alta Val Camonica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
finalistiPontedilegnoPoesia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...