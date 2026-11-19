Lungo la «via della gentilezza» – nei confronti dei piccoli paesi a rischio di abbandono e del pianeta di cui siamo ospiti – ci accompagnano i due incontri con cui la Fondazione Castello di Padernello affronta il tema della sostenibilità. Domani, venerdì, alle 20.45, il castello della piccola frazione di Borgo San Giacomo ospiterà il poeta Franco Arminio e le sue «trenta idee per salvare i paesi». Venerdì prossimo, 27 novembre alla stessa ora, sarà la volta di Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, che parlerà del cambiamento climatico. Gli incontri sono a ingresso libero (prenotazione consigliata: info@castellodipadernello.it, tel. 030.9408766).
Franco Arminio è un poeta amato da tanti lettori, anche nel Bresciano dove è spesso invitato. Si impegna da tempo a mostrare la bellezza dei paesi dimenticati della montagna meridionale e a invocare interventi che ne invertano la tendenza allo spopolamento. Da poco è uscita un’edizione rivista e ampliata di «Terracarne. Viaggio nell’Italia dei paesi» (Mondadori, 360 pp., 22 euro), il libro pubblicato per la prima volta nel 2011 e divenuto un cardine della «paesologia», la disciplina nella quale Arminio riversa i frutti delle sue esplorazioni e riflessioni. Il libro contiene, tra l’altro, la proposta di un «Piano nazionale per salvare i paesi», articolato in trenta punti. È un manifesto politico e poetico: ne abbiamo accennato con l’autore.
Arminio, dalla prima edizione di «Terracarne» a oggi è cambiato qualcosa?
I fenomeni negativi, come lo spopolamento, non hanno cambiato segno, si sono anzi aggravati. Forse c’è solo un elemento positivo: partendo da un modello culturale per il quale il grande era bello e il piccolo brutto, in questi 15 anni si sono percepiti meglio i limiti dei luoghi grandi e le virtù del piccolo.
Il fatto, cioè, che i piccoli centri possono essere modelli di sostenibilità?
Sì, esempi di un modello di vita diverso da quello corrente. Io sono tra quelli che pensano che la crisi climatica sia il primo problema e che invocano un argine al consumo selvaggio. Il paese può rappresentare un modello alternativo: ovviamente un paese rigenerato, dove si produce e si fa comunità, con un uso più attento delle risorse.
Nei suoi «trenta punti» compaiono proposte originali: il «reddito di premura» per chi si occupa «di un bosco, di una sorgente, di un pascolo», il «reddito di dolcezza» per chi assiste anziani o disabili…
Non ho ovviamente compiti legislativi o responsabilità politiche, quindi posso usare un linguaggio più lirico. Mi rendo conto che certe proposte sono suggestioni che non sembrano immediatamente realizzabili, ma io non dico che tutto debba essere fatto domani mattina. Se ne realizzassero solo alcune, anche parzialmente, sarebbe già qualcosa. Ma c’è una persistente disattenzione che io trovo incredibile, considerando che parliamo di luoghi abitati da 13 o 14 milioni di persone e che l’Italia possiede il patrimonio di paesi più importante al mondo.
Scrive: «Nessun paese senza scuola e senza biblioteca». È difficile in luoghi che si spopolano.
La scuola si può intendere anche in modo più ampio: residenze formative, scuole di teatro o fotografia, per apprendere i saperi agricoli… È importante che ci sia qualcosa che possiamo chiamare «scuola», perché è il luogo dove si preparano i cittadini al futuro. Penso che questa sia una delle proposte più praticabili, anche perché gli edifici per ospitare le scuole ci sono.
Propone anche un «contributo pubblico di creatività» per artisti, poeti e scrittori stanziali. Serve lo sviluppo economico ma anche quello poetico?
Per salvare il mondo ci vogliono anche i soldi, ma perché non aiutare un ragazzo che fa teatro, che ha un talento per il canto o per uno strumento musicale? Può sembrare assistenzialismo, ma serve in realtà a tenere viva nel paese una varietà di attività, una società popolata da tante figure, per non lasciare nessuno indietro. Le nazioni che hanno provato a soffocare l’elemento creativo o quello religioso hanno fallito: l’uomo non è solo un animale produttivo.
Prendersi cura dei paesi, in definitiva, è anche un farsi carico della nostra fragilità?
Assolutamente. Io, da persona che si è sempre sentita fragile, sono vicino ai paesi perché lo sono a loro volta. Ho sempre meditato su tutto ciò che è fragile, che arranca, che sta ai margini; ma so bene che dalla fragilità esc ono meraviglie. Pe nsiamo al Cantico di san Francesco: è un esempio di luce estratta dal buio, e per questo brilla di uno splendore speciale.