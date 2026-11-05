X Factor, doppia gioia bresciana con Camilla e Alìa

Arriva la doppia gioia bresciana: Camilla e Alìa passano entrambe il turno della terza serata dei live di X Factor. Due percorsi diversi, due esibizioni convincenti e un’altra serata da protagoniste per le giovani cantanti del territorio. Si apre nel segno di Camilla la nuova serata di X Factor. La cantante bresciana è la prima a salire sul palco e lo fa con un classico intramontabile come Be My Baby, affrontato con sicurezza, energia e una disinvoltura sempre maggiore. Una prova che convince tutti e quattro i giudici e conferma il percorso di crescita compiuto dall’inizio del programma.
Irama è entusiasta: «Mi sembra che tu faccia questa cosa da sempre. Pazzesca la crescita, tanta disinvoltura e tecnicamente sempre perfetta». Anche Gabbani sottolinea la difficoltà del brano: «È molto difficile, renderlo così, molto brava». Per Jake La Furia, Camilla è ormai la più grande trasformista di questa edizione: «Sul palco sei un’altra persona. Sei fatta per stare sul palco, sono un tuo fan». Parole di grande orgoglio anche da Paola Iezzi: «Sono molto fiera di te».
Imprevisto
A raggiungerla sul palco è poi Alìa, che sceglie Mamma Mia degli Abba. Una prova particolare, resa ancora più complicata da un imprevisto tecnico: la cantante si esibisce infatti senza in-ear monitor, gli auricolari che permettono agli artisti di ascoltare la propria voce e la base durante la performance. Nonostante la difficoltà, riesce a portare a termine l’esibizione, raccogliendo il sostegno dei giudici.
Paola Iezzi vede in lei una «futura pop star» e la definisce splendida, riconoscendo che, nonostante il problema tecnico, è stata brava. Sulla stessa linea Gabbani: «Senza in-ear sei stata bravissima». Irama ribadisce la propria fiducia: «Sono molto fan, sei una promessa». Più pragmatico Jake La Furia, che parla di «un bel salvataggio» e la invita a prestare maggiore attenzione agli auricolari nella prossima esibizione.