X Factor, Brescia fa doppietta: Alìa e Camilla passano al terzo live

Brescia fa doppietta sul palco di X Factor. Dopo le emozioni del debutto, anche il secondo Live sorride alle due concorrenti bresciane, Alìa e Camilla, entrambe capaci di conquistare i giudici e, soprattutto, il pubblico, che le premia al televoto consentendo loro di proseguire l’avventura nel talent.
Alìa
La prima a esibirsi è Alìa, seconda concorrente a salire sul palco nella manche d’apertura. Per lei una sfida tutt’altro che semplice: Hola di Marco Mengoni, brano impegnativo che le permette di mettere in mostra le proprie qualità interpretative e vocali.
La risposta dei giudici è decisamente positiva. «È una canzone molto difficile, tu sei coraggiosa e sei credibile sia in italiano sia in inglese», sottolinea Paola Iezzi. Sulla stessa lunghezza d’onda Irama, che intravede nella giovane concorrente un futuro importante: «Sei credibile, mi è piaciuta molto l’interpretazione che hai dato. Tu puoi diventare una grande pop star».
Non mancano i complimenti di Francesco Gabbani: «Bellissima esibizione, molto brava. Sei anche molto simpatica». A chiudere è Jake La Furia, che ribadisce la fiducia nella scelta del brano: «Grande interpretazione, ma sapevo che era tuo questo pezzo. L’hai fatto alla grande».
Quattro giudizi che trovano conferma anche nel verdetto del pubblico: Alìa supera il televoto della prima manche e conquista il passaggio al turno successivo.
Camilla
La serata regala soddisfazioni anche a Camilla protagonista di un’esibizione che lascia il segno soprattutto per la sua intensità emotiva. I quattro giudici sono unanimi nel riconoscerle una capacità rara: quella di arrivare direttamente al pubblico, abbattendo ogni distanza. «Sei disarmante, hai un’emotività che toglie tutti i muri. Sei bravissima» commenta Irama. Francesco Gabbani sceglie poche parole, ma significative: «Sei meravigliosa». Ancora più netto Jake La Furia: «Ti toglie il fiato, è fortissima».
A completare il quadro è Paola Iezzi: «Una bravura disarmante. Hai aperto il cuore di tutti». Un coro di complimenti al quale si aggiunge il responso più atteso: anche Camilla passa il turno, completando così la doppietta bresciana.
Per le due giovani artiste arriva dunque un’altra conferma importante. Due personalità differenti, due modi diversi di stare sul palco, ma lo stesso risultato: Alìa e Camilla continuano a tenere alto il nome di Brescia a X Factor, conquistando un posto nella prossima puntata.