X Factor, ai Bootcamp doppio X Pass per le bresciane Alìa e Milla

Due bresciane, due standing ovation e due X Pass. I Bootcamp di X Factor regalano una serata da ricordare a Brescia, che vede proseguire il percorso di Martina Cerutti, in arte Alìa, e Camilla Letizia Guerini, Milla. Entrambe conquistano quattro carte verdi e convincono i rispettivi giudici al punto da spingerli a giocarsi la carta più importante: l’X Pass. E il dato è significativo: dei quattro pass a disposizione dei giudici, ben due finiscono proprio alle due concorrenti bresciane. Un doppio riconoscimento che permette a entrambe di superare direttamente il Bootcamp e accedere alle Last Call, a un passo dai Live Show.
La prima a scendere sul palco è Camilla Guerini. La 23enne di Rudiano sceglie «Promettimi» di Elisa e la sua interpretazione viene accolta da una vera e propria ovazione del pubblico. Arrivano quattro carte verdi dalla giuria, ma il momento decisivo è quello di Paola Iezzi, che sceglie di giocarsi il proprio X Pass per la cantante bresciana. Le due si abbracciano e Paola commenta così la sua esibizione: «Mi riesce difficile pensare che tu non sia mai uscita dalla tua stanzetta a cantare». Poi il verdetto, con l’appuntamento già fissato alle Last Call: «Ci vediamo alle Last Call».
Per Camilla è un’altra tappa superata nel percorso cominciato alle Auditions, dove aveva già conquistato la giuria con la sua voce e la sua personalità. Ma la serata bresciana non è ancora finita.
Poco dopo tocca a Martina Cerutti, in arte Alìa. La diciannovenne di Desenzano del Garda porta sul palco «That’s So True» di Gracie Abrams e anche per lei arriva la standing ovation. Il verdetto è identico: quattro carte verdi.
A cambiare, però, è ancora una volta il finale. Jake La Furia decide infatti di giocarsi il suo X Pass proprio per Martina, assicurandole il passaggio alle Last Call. «Sono contento perché è dall’altra volta che avevi qualcosa. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare», le dice il giudice, facendo capire di aver visto nella giovane cantante qualcosa su cui vale la pena investire.
Così, nel giro di pochi minuti, Brescia mette a segno un doppio colpo: due concorrenti in gara, due standing ovation, otto carte verdi complessive e soprattutto due X Pass. La metà di quelli assegnati durante questa fase del programma porta dunque il nome delle due bresciane. Per Milla e Alìa il sogno continua. Ora ci sono le Last Call, l’ultimo decisivo passaggio prima dei Live Show. E Brescia arriva all’appuntamento con due delle sue voci ancora in corsa, entrambe già accompagnate dalla fiducia speciale di un giudice