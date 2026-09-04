Vittoriale sold out per la prima delle dieci date di Biagio Antonacci

Tener-a-mente Equinozio, il secondo capitolo di Tener-a-mente 2026, chiude l’estate gardesana con una scorpacciata di date (ben dieci) di uno dei cantautori italiani più apprezzati: il lungo filotto di Biagio Antonacci è iniziato questa sera nell’anfiteatro del Vittoriale, che come da previsioni ha fatto registrare il tutto esaurito.
Il cantante milanese porta sul palco «Unplugged 2026», un’inedita versione acustica dal vivo, accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi. I biglietti ancora disponibili sono in vendita su ticketone.it.
«Porto la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte, dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove – aveva dichiarato Biagio Antonacci –. È un concerto che lascia fluire solo la musica, in questo mare di memorie e affetto».
Il cantautore tornerà al Vittoriale il 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16 settembre.