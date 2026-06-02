Andrea Casta accende le cave di Botticino con «I suoni del marmo»

Dopo le vette montane e gli abissi del mare, le cave di marmo . È un ritorno nel Bresciano che si fonde con uno dei luoghi più iconici ed identitari del territorio quello di Andrea Casta , incantatore del violino elettrico , con all'attivo esibizione in 32 Paesi e in manifestazioni internazionali tra le quali MilanoCortina2026, e che con il suo archetto luminoso catalizza milioni di spettatori dal vivo, oltre a una community digitale ampissima.

Casta, com'è lo scenario del bacino marmifero?

Ricchissimo di fascino. Non nego che l'idea mi era balenata in mente a più riprese sin dall'inizio della mia carriera, perché chi nasce o cresce a Brescia incappa nella vista delle cave, una vista che poi evoca storia e brescianità profonda, data tutta la cultura sviluppata nei millenni. L'ispirazione artistica ci cade dentro, e stiamo cercando di rendervi onore con una produzione internazionale, frutto del lavoro di molti mesi, e vari sopralluoghi.

Cosa ci si deve aspettare?

Il taglio è da grande performance elettronica ispirata a quelle di Guetta nel deserto dell'Arabia, o ad esempio degli artisti che hanno sfruttato Notre Dame o il Louvre a Parigi, che amo definire site specific perché nascono per valorizzare lo spazio in cui si svolgono, senza tralasciare dettagli, così che si possa far emergere monumentalità e storia del luogo. In questo caso, il racconto visivo nasce da proiezioni che prendono tutto il fronte della cava, la parete nuda diventa tela di proiezioni, effetti laser e light design, arrivando a comprendere tutto lo spazio visivo che l'occhio può abbracciare. Il palco, cuore della performance dove io avrò la consolle e suonerò il violino, è alla base della cava vicino al murales dedicato a Gandhi.

Un'esperienza immersiva potente...

Il pubblico avrà modo di abbracciare una sintesi che renderà onore alla storia umana e del territorio. Lì è stato pagato un tributo umano non indifferente, al quale rendiamo omaggio, per poi dedicarci all'eccellenza della ricerca sulla materia e arrivare a toccare vette oniriche. Entreremo nella chimica della pietra, la renderemo liquida, andremo a guardarla quasi come elemento spaziale. Il bello è che partendo da uno spunto concreto andremo nell'onirico e nel metafisico.

Come si articolerà il tutto?

Sarà un viaggio di un'ora, in tre atti: genesi, il momento di confronto e relazione tra uomo e cava; essenza, l'andare dentro la materia con arte e immaginazione; e visione, la cava inclusa in un light design molto ampio, con un insieme di ispirazione, di monumentalità che rende omaggio al posto e alle storie che da lì sono partite.

C'è un promo, già online.

L'interesse è lasciare un segno fuori da Brescia, dall'esperienza di chi da lì è passato o ha visto, rendendo la cava iconograficamente riconoscibile, così che se uno da New York la vede poi la ricolleghi a Botticino e magari, andando alla Central Station, riconosca che il marmo sul quale passa è venuto da qui.

Che progetti ha in serbo per il futuro?

Adesso sono concentrato sulla produzione discografica ed è anche per questo che la performance «I suoni del marmo» verte su musica elettronica. Il 30 maggio è uscito un mio nuovo brano con Warner Music, e in cava presenterò in anteprima «Fragments», con etichetta olandese, che uscirà poi a luglio. Ho molte date estive in Italia e all'estero, ma la soddisfazione di far partire il tour dalla terra bresciana è grande, perché, anche se giro il mondo, resto sempre molto legato alle mie origini.