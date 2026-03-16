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«Tiberi Tapes», rarità per celebrare il secolo di Coltrane

Le registrazioni saranno pubblicate dall’etichetta Impulse! nel mese di settembre e saranno precedute da un’anteprima
Un'immagine di John Coltrane che suona il saxofono
Un'immagine di John Coltrane che suona il saxofono
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Dopo circa 60 anni, i «Tiberi Tapes» vedranno la luce. Una pubblicazione musicalmente straordinaria per un’occasione altrettanto straordinaria, il centenario della nascita di John Coltrane, considerato tra i più grandi sassofonisti della storia del jazz.

Il tributo

Il musicista nacque a Hamlet, in Carolina del Nord, il 23 settembre 1926 e morì a New York il 17 luglio 1967 a soli 40 anni per un tumore al fegato. In occasione del centenario della nascita, la Coltrane Estate ha annunciato «Coltrane 100», un serie di eventi che si svolgeranno lungo il 2026 per celebrare e onorare un artista la cui opera ha rimodellato in modo permanente il linguaggio, l’urgenza espressiva e la ragion d’essere della musica. L’iniziativa si realizzerà attraverso registrazioni, performance dal vivo, arte visiva e partnership istituzionali, ritraendo Coltrane non solo come un’icona del jazz, ma anche come figura centrale nella storia culturale del 20esimo secolo.

La parte clou delle celebrazioni sarà la prima pubblicazione dei «Tiberi Tapes», una serie di registrazioni private catturate dal vivo tra il 1961 e il 1965 dal sassofonista Frank Tiberi in club tra New York e Philadelphia. Queste registrazioni svelano un artista in continua evoluzione, attraverso nuove dimensioni del suo linguaggio improvvisativo.

Il debutto

La raccolta debutterà a settembre su etichetta Impulse! e sarà preceduta da un’anteprima in occasione del Record Store Day (18 aprile) dal titolo «The Tiberi Tapes: A Preview Of The Mythical Recordings». Impulse! Records ha inoltre svelato il primo videoclip musicale di «A Love Supreme» (una suite in quattro parti), «Acknowledgement», il movimento iniziale diretto dal regista AG Rojas. Girata in bianco e nero, l’opera live-action ricrea il Van Gelder Studio così com’era il giorno della registrazione di A Love Supreme il 9 dicembre 1964.

Il 23 settembre, giorno del centenario della nascita, l’Hollywood Bowl ospiterà la prima a Los Angeles di «Coltrane 100: Legacy», con la sassofonista Lakecia Benjamin e nuovi arrangiamenti delle opere più celebri e rivoluzionarie di Coltrane. Sempre nell’ambito di Coltrane 100, sia la John & Alice Coltrane Home a Dix Hills, a Long Island, New York, sia la John Coltrane House a Philadelphia apriranno per la prima volta al pubblico.

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