SoOn, il violoncello di Mario Brunello apre il festival in Valtrompia

Tre artisti internazionali, tre luoghi radicati nella cultura e nel lavoro della Valtrompia, e tre serate con minimo comune denominatore il suono: da stasera prende il via il SoOn Festival 2026, l’appuntamento che unisce musica, visioni e spazi sotto la direzione artistica di Alessandro «Asso» Stefana, nato grazie al lavoro di Visit Valtrompia, Civitas e Comunità Montana.
La kermesse si snoderà in un percorso tematico dedicato ai diversi linguaggi del suono: dalla forma pura della tradizione, alla sua trasformazione nella ricerca contemporanea, fino alla dimensione della voce e del racconto.
Il programma
Stasera il primo appuntamento, già sold out, andrà in scena alle 20.45 alla Pieve della Mitria di Nave con l’esibizione di Mario Brunello. Uno dei più autorevoli violoncellisti della scena internazionale e primo europeo a vincere il concorso Tchaikovsky nel 1986, Brunello si esibirà nelle Suites per violoncello solo di Bach.
La scena passerà poi domani al compositore e polistrumentista francese Pierre Bastien, atteso alle 21.30 al Museo I Magli di Sarezzo. Bastien presenterà le sue «macchine sonore»: automi musicali costruiti con ingranaggi, motori e materiali di recupero, in grado di trasformare il gesto meccanico in musica. Definito «a mad musical scientist» dal The Guardian, Bastien dagli anni ottanta costruisce e anima la propria orchestra meccanica come gli artigiani della fucina facevano nello spazio saretino: microcamere riprenderanno i congegni durante la serata, amplificando la dimensione visiva con suggestive proiezioni.
A chiudere la kermesse sarà, domenica, lo statunitense Sam Amidon, atteso alle 20.45 al Museo del Forno Fusorio di Tavernole. Cantante e polistrumentista originario del Vermont e oggi residente a Londra, Amidon porterà la sue intense e visionarie reinterpretazioni di ballate tradizionali, inni e «work songs» americane, tra folk, jazz e musica contemporanea.
L’ingresso alle serate di Bastiene e Amidon ha un costo di 5,75 euro: i biglietti sono acquistabili su questo sito web o attraverso l’app di Dice.