Il Signore degli Anelli a lume di candela nel Castello di Brescia

Il Castello di Brescia si prepara a ospitare un evento musicale senza precedenti grazie alla collaborazione tra Warner Bros Discovery Global Experiences e Fever che porteranno in città il celebre format Candlelight dedicato alla trilogia de Il Signore degli Anelli proprio in occasione del suo venticinquesimo anniversario previsto per il 2026.

L’evento

Brescia è stata ufficialmente inserita tra le città selezionate in tutto il mondo (come New York, Madrid, Milano e Sydney), per ospitare questa serie speciale che vedrà talentuosi quartetti d'archi locali eseguire dal vivo le colonne sonore di Howard Shore in un'atmosfera resa unica da migliaia di candele, con un numero limitato di biglietti disponibili.

L'evento si terrà al Castello di Brescia nelle date del 25 giugno e 16 luglio 2026 con due turni previsti per le 20.30 e 22.15 mentre i biglietti partono da un costo di 34 euro e sono acquistabili direttamente sul sito ufficiale o tramite l'app di Fever per tutti i fan che desiderano immergersi nell'epico mondo attraverso un'esperienza sonora e visiva indimenticabile.