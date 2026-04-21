Dal 14 maggio torna We Love Castello per animare l’estate di Brescia

Un ricco e articolato palinsesto di eventi, dal 14 maggio al 13 settembre, accompagnerà i mesi estivi dei cittadini bresciani con un’offerta che guarda ai tanti pubblici che frequentano le sommità del Colle Cidneo, tra spettacoli, incontri, momenti culturali e l’ormai tradizionale area food, per un’estate all’aria aperta. A coordinare il progetto sarà ancora Sinapsi, cooperativa bresciana che per il quinto anno co-produrrà con We Love Castello, tutta la stagione eventistica e tutti i festival.

Riconfermate anche per questa stagione due aree evento: la Fossa Viscontea, che tornerà a trasformarsi in «Cage 9» e sarà teatro principale della stagione «regolare», e il Bastione di San Marco – «Main Stage» – che ospiterà i festival e i grandi concerti.

I format

Dal 15 maggio al 13 settembre, ogni venerdì e sabato la Fossa Viscontea ospiterà i migliori format, party e show della scena nazionale. Tutte le serate saranno ad ingresso gratuito (ad eccezione di pochissimi appuntamenti speciali) e tra gli eventi più attesi si segnalano Splendido Splendente, Tutti a 90, Orgasmo, TRL 2000, La Stupidera, Silent Party, lo spettacolo karaoke di Disco Pianobar, oltre alle collaborazioni con realtà artistiche di riferimento come Festa della Musica, Soleil, Human, Lower Manhattan e la bergamasca Naïf.

La serata del mercoledì si conferma invece dedicata all’ormai tradizionale Waikiki, il format creato da We Love Castello e Sinapsi per regalare una serata fresca e aggregativa al pubblico più giovane, diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi della città. Il giovedì sera torna Candle Light con quattro appuntamenti e otto concerti, durante tutto il periodo estivo. Dopo il grande successo degli scorsi anni con la presenza tra gli altri di Francesco Costa e Cecilia Sala, il 2026 vedrà una vera e propria rassegna che ospiterà i nomi più importanti del giornalismo e dell'opinionismo nazionale.

Tre festival

L’edizione 2026 di We Love Castello ospiterà tre festival. Ad aprire la stagione sarà il Brescia Cosplay&Comics, il festival dedicato al mondo comics, cosplay e anime, con un ricco programma di attività, spettacoli e momenti di condivisione legati alla cultura pop.

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A seguire tornerà Alchimie Festival, che per questa edizione cambia completamente forma trasformandosi in un’esperienza non stop: oltre 48 ore consecutive di eventi che uniranno musica, attività culturali, proposte artistiche ed esperienze culinarie. A chiudere l’estate sarà invece la quinta edizione di Epicentro Music Festival, appuntamento ormai consolidato dedicato alla musica italiana e alle nuove generazioni.

Fondazione Brescia Musei

Molti anche gli appuntamenti organizzati da Fondazione Brescia Musei pensati per i diversi pubblici che amano vivere gli spazi verdi del Castello: un ricco palinsesto di attività ludico-didattiche dedicate a bambini, famiglie e adulti che, grazie anche alla collaborazione con realtà del territorio.

Belvedere 030

Ritorna Belvedere 030, il food truck restaurant allestito nel bastione di San Faustino (Piazzale della Locomotiva), pronto ancora una volta ad allietare ed animare le serate dei bresciani. Sfiziosa e inclusiva la proposta food, che continuerà a offrire alternative vegane e gluten free. Belvedere 030 sarà aperto dal 14 maggio al 13 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, mentre il sabato e la domenica dalle 12 alle 24.