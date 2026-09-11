Giornale di Brescia
Abbonati
Musica
Cultura
MusicaGDB+

Serena Brancale accende la notte del Franciacorta Designer Village

La musicista e cantante barese protagonista della Village Night: «Ci tengo a far vedere quanto talento offre la mia Puglia»
Francesca Marmaglio
Serena Brancale al Franciacorta Designer Village
Fotogallery
19 foto
Serena Brancale al Franciacorta Designer Village

La sua musica ha il ritmo del Sud, l’energia del jazz, la libertà della contaminazione e quella capacità tutta sua di trasformare una canzone in una piccola festa collettiva. Serena Brancale arriva in Franciacorta e diventa la protagonista della Village Night al Franciacorta Designer Village, in una serata che ha unito musica, spettacolo, shopping e le eccellenze del territorio.

Brancale è oggi una delle artiste italiane più originali nel modo di mescolare tradizione e contemporaneità. Barese, classe 1989, ha costruito negli ultimi anni un’identità musicale riconoscibilissima, capace di muoversi tra jazz, soul, pop, sonorità elettroniche e radici meridionali.

«Il fatto che sono molto legata agli usi e costumi al mio dialetto, quel sound mi stimola a scrivere canzoni. Trovare la chiave unendo i generi mi fa stare bene con me stessa. Ho sempre nostalgia della mia terra, è bello ascoltarsi e per me è mettere sempre al centro la mia terra».

Il grande salto nella popolarità è arrivato con «Baccalà», brano diventato virale sui social grazie a un mix irresistibile di dialetto barese, elettronica e finger drumming. Un successo che ha portato il suo nome ben oltre i confini della Puglia fino al palco dell’Ariston. Nel 2025 Serena Brancale infatti partecipa al Festival di Sanremo con «Anema e core», un brano in dialetto barese con richiami alla tradizione napoletana e un omaggio dichiarato a Pino Daniele: proprio con questa canzone Brancale ha aperto lo show case di ieri.
Con lei sul palco anche tre musicisti, un bassista, un trombettista e un percussionista: «Ho scritto un brano l’anno scorso con una mia amica pugliese, Alessandra Amoroso: si chiama Serenata. Ve la suoniamo».
E dopo il ritmo di Serenata Brancale si siede alle tastiere per «Qui con me» il brano con il quale la cantante è tornata a Sanremo nel 2026, classificandosi nona e portando a casa il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, il Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web «Lucio Dalla» e il Premio Tim. Un live costruito fra ritmo, improvvisazione, dialogo con il pubblico e contaminazione. Una dimensione che negli ultimi mesi l’ha portata sui palchi del suo Anema e Core Tour, con una lunga serie di appuntamenti dal vivo. «Chiuderò il tour a Bari e con me ci saranno tantissimi amici, musicisti, ballerini – ha detto la cantante –. Perché ci tengo a far vedere quanto talento offre la mia Puglia».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Franciacorta Designer VillageSerena BrancaleVillage NightRodengo Saiano

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
Rivista BiesseRivista Biesse

Nel numero di settembre e ottobre, in primo piano, la demolizione delle mura venete della città.

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ