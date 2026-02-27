Giornale di Brescia
Abbonati
MusicaCalcio

A Sanremo Renga riceve da Pasini la maglia dell’Union Brescia

Daniele Ardenghi
Incontro tra il cantante e il presidente della squadra cittadina a margine del Festival
  • Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Pasini
    Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Beppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
  • Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Pasini
    Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Beppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
  • Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Pasini
    Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Beppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
  • Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Pasini
    Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Beppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
  • Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Pasini
    Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Beppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
  • Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Pasini
    Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Beppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
  • Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Beppe Pasini
    Renga riceve la maglia dell'Union Brescia da Beppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
AA

L’incontro, alla fine, ha avuto luogo. Il presidente dell’Union Brescia Giuseppe Pasini, giovedì all’Ariston e in questi giorni in Riviera con la compagna Viviana Marcassoli, ha stretto la mano al conterraneo Francesco Renga. E gli ha consegnato una maglietta dell’Union Brescia nella hall dell’Hotel Royal di Sanremo.

Pasini è stato invitato al Festival dalla Nazionale cantanti. La maglia è quella in versione Dcps, ossia indossata dal team formato dai ragazzi con disabilità cognitiva, al fine di ribadire il concetto di orgoglio bresciano unito ai valori che il club desidera trasmettere. Il team stesso si allena al Centro Rigamonti di Buffalora.

A Renga, due maglie: una con il numero 12 (è il giorno di nascita del cantante, il 12 giugno). L’altra porta la scritta Sanremo 26. La missione? Farla arrivare al direttore artistico della rassegna, magari anche solo nel backstage. Tra Pasini e Renga, scambio di maglie e cordialità. Nonché, naturalmente, l’in bocca al lupo per i rispettivi cammini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Francesco RengaUnion BresciaGiusppe PasiniSanremo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario