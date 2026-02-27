A Sanremo Renga riceve da Pasini la maglia dell’Union Brescia

L’incontro, alla fine, ha avuto luogo. Il presidente dell’Union Brescia Giuseppe Pasini, giovedì all’Ariston e in questi giorni in Riviera con la compagna Viviana Marcassoli, ha stretto la mano al conterraneo Francesco Renga. E gli ha consegnato una maglietta dell’Union Brescia nella hall dell’Hotel Royal di Sanremo.

Pasini è stato invitato al Festival dalla Nazionale cantanti. La maglia è quella in versione Dcps, ossia indossata dal team formato dai ragazzi con disabilità cognitiva, al fine di ribadire il concetto di orgoglio bresciano unito ai valori che il club desidera trasmettere. Il team stesso si allena al Centro Rigamonti di Buffalora.

A Renga, due maglie: una con il numero 12 (è il giorno di nascita del cantante, il 12 giugno). L’altra porta la scritta Sanremo 26. La missione? Farla arrivare al direttore artistico della rassegna, magari anche solo nel backstage. Tra Pasini e Renga, scambio di maglie e cordialità. Nonché, naturalmente, l’in bocca al lupo per i rispettivi cammini.