Sanremo, Renga si gode sole e pasta e patate prima della terza serata

«Ieri non mi sono esibito, quindi oggi… non ho riposato», racconta Francesco Renga, quando mancano alcune ore dall’inizio della terza serata del Festival di Sanremo. «La mia giornata è iniziata attorno alle 10 di mattina. Trucco e parrucco, poi colazione leggera». Ieri, climaticamente parlando, è stata la migliore delle giornate di questo Sanremo 2026, fin qui. Tepore mattutino, cielo più chiaro, temperature quasi marzoline.

Sole

«Fuori c’era un sole meraviglioso – concorda il cinquantasettenne bresciano –. Così abbiamo deciso di scattare alcune fotografie per i social». E questa è la parte di promozione «self-made», per così dire, anche se è in mano a professionisti del settore. Poi è iniziata quella più tradizionale. «Abbiamo fatto interviste, praticamente senza fermarci mai, fino alle 18».

Loading video... L'intervista a Francesco Renga di Maddalena Damini

Il morale resta alto e la carica non manca, in vista della seconda esibizione sul palco dell’Ariston con «Il meglio di me». «Vivo, con il mio staff, giornate di... serenità diffusa. Durante un podcast ho pure assaggiato un piatto di pasta con patate e scamorza. Poi il pranzo vero, veloce. In attesa della scaletta della serata si torna in hotel: doccia ghiacciata per svegliarsi, altro trucco e parrucco, scarpe nuove e si parte per l’Ariston.