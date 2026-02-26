Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Sanremo, Renga si gode sole e pasta e patate prima della terza serata

Daniele Ardenghi
Viaggio nella giornata del cantante bresciano, in attesa di tornare a esibirsi sul palco dell’Ariston con il brano «Il meglio di me»
Francesco Renga si gode il sole di Sanremo, foto Instagram
Francesco Renga si gode il sole di Sanremo, foto Instagram
AA

«Ieri non mi sono esibito, quindi oggi… non ho riposato», racconta Francesco Renga, quando mancano alcune ore dall’inizio della terza serata del Festival di Sanremo. «La mia giornata è iniziata attorno alle 10 di mattina. Trucco e parrucco, poi colazione leggera». Ieri, climaticamente parlando, è stata la migliore delle giornate di questo Sanremo 2026, fin qui. Tepore mattutino, cielo più chiaro, temperature quasi marzoline.

Sole

«Fuori c’era un sole meraviglioso – concorda il cinquantasettenne bresciano –. Così abbiamo deciso di scattare alcune fotografie per i social». E questa è la parte di promozione «self-made», per così dire, anche se è in mano a professionisti del settore. Poi è iniziata quella più tradizionale. «Abbiamo fatto interviste, praticamente senza fermarci mai, fino alle 18».

Loading video...
L'intervista a Francesco Renga di Maddalena Damini

Il morale resta alto e la carica non manca, in vista della seconda esibizione sul palco dell’Ariston con «Il meglio di me». «Vivo, con il mio staff, giornate di... serenità diffusa. Durante un podcast ho pure assaggiato un piatto di pasta con patate e scamorza. Poi il pranzo vero, veloce. In attesa della scaletta della serata si torna in hotel: doccia ghiacciata per svegliarsi, altro trucco e parrucco, scarpe nuove e si parte per l’Ariston.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Francesco Renga
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario