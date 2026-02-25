Pasini a Sanremo per consegnare a Renga la maglia dell’Union

Il presidente dell’Union Brescia Giuseppe Pasini, con la compagna Viviana Marcassoli, è in arrivo a Sanremo. Il numero uno del club e imprenditore giungerà in Riviera giovedì, verso l’ora di pranzo, e assisterà alla terza serata del Festival di Sanremo. Ma ha anche una missione. Consegnare una maglia dell’Union Brescia a Francesco Renga e fare in modo che il cantante bresciano ne porti una, sul palco, a Carlo Conti.

Le magliette, senza sponsor, porterebbero delle scritte dedicate: Renga, col numero 12, per il cantante; Sanremo 26 per il conduttore.

Nella fattispecie, si tratta di maglie nella versione dedicata al team Dcps che indossano i ragazzi della squadra con disabilità cognitiva, con le ali della Vittoria alata.