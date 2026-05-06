Il «professore» Vecchioni incanta ancora una volta Brescia

Poetico, intimo, umanistico, ricco di sentimento, commosso e infine anche premiato. Narratore e affabulatore da sempre, Roberto Vecchioni ieri al Teatro Grande non ha certo trascurato melodie e armonizzazioni (era d’altronde accompagnato da una band di fuoriclasse) ma ha soprattutto accarezzato le parole.

Nel massimo cittadino è andata in scena una tappa speciale del tour Tra il Silenzio e il Tuono, con la particolarità dell’evento rappresentata dalla causa benefica che sostiene, a cui l’artista si è prestato gratuitamente: l’incasso del concerto organizzato da Lamberto Cremonesi è stato interamente devoluto all’associazione bresciana «Un Medico X Te», che attraverso un centinaio di medici volontari offre assistenza sanitaria a persone in condizione di fragilità economica e sociale.