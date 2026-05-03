«Alex mi cambiò la vita: manca la sua voce, ha insegnato tanto»
Il primo incontro di Mauro Scarpari, handbiker bresciano con Zanardi
Il bresciano Mauro Scarpari - © www.giornaledibrescia.it
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