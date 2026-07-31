Serie C, date e orari delle prime 8 giornate: Brescia-Carpi di venerdì

Le Lega Serie C ha reso note date e orari delle prime otto giornate di campionato. Il Brescia sfiderà al Rigamonti il Carpi nell’anticipo di venerdì, alle 21. La partenza sarà scaglionata: sabato alle 18 il primo derby della stagione, quello tra Ospitaletto e Lumezzane, mentre il Desenzano esordirà a Vercelli alle 18 di domenica.
Per l’Union la prima sfida con una bresciana è in programma il 6, quando a Mompiano arriverà il Desenzano: in quella data giocheranno in contemporanea anche Ospitaletto e Lumezzane. La settimana successiva il primo scontro diretto per gli uomini di Corini: col Trento si giocherà il 13 settembre, alle 21.
Ecco nel dettaglio tutte le date.
Prima giornata
- Union Brescia-Carpi: venerdì 21 agosto, ore 21
- Ospitaletto-Lumezzane: sabato 22 agosto, ore 18
- Pro Vercelli-Desenzano: domenica 23 agosto, ore 18
Seconda giornata
- Lumezzane-Giana Erminio: domenica 30 agosto, ore 21
- Pergolettese-Union Brescia: domenica 30 agosto, ore 21
- AlbinoLeffe-Ospitaletto: lunedì 31 agosto, ore 21
- Desenzano-Trento: lunedì 31 agosto, ore 21
Terza giornata
- Cittadella-Lumezzane: domenica 6 settembre, ore 21
- Ospitaletto-Arzignano: domenica 6 settembre, ore 21
- Union Brescia-Desenzano: domenica 6 settembre, ore 21
Quarta giornata
- Lumezzane-Renate: domenica 13 settembre, ore 18
- Ospitaletto-Juventus Next Gen: domenica 13 settembre, ore 18
- Arzignano-Desenzano: domenica 13 settembre, ore 21
- Trento-Union Brescia: domenica 13 settembre, ore 21
Quinta giornata
- Desenzano-Lecco: giovedì 17 settembre, ore 18.30
- Lumezzane-Novara: giovedì 17 settembre, ore 18.30
- Carpi-Ospitaletto: giovedì 17 settembre, ore 21
- Union Brescia-Treviso: giovedì 17 settembre, ore 21
Sesta giornata
- Ospitaletto-Cittadella: domenica 20 settembre, ore 14.30
- Alcione Milano-Union Brescia: domenica 20 settembre, ore 20.30
- Dolomiti Bellunesi-Lumezzane: lunedì 21 settembre, ore 20.30
- Treviso-Desenzano: lunedì 21 settembre, ore 20.30
Settima giornata
- Lumezzane-Folgore Caratese: sabato 26 settembre, ore 14.30
- Desenzano-Juventus Next Gen: sabato 26 settembre, ore 17.30
- Novara-Ospitaletto: sabato 26 settembre, ore 17.30
- Union Brescia-Dolomiti Bellunesi: domenica 27 settembre, ore 14.30
Ottava giornata
- Folgore Caratese-Desenzano: sabato 3 ottobre, ore 20.30
- Ospitaletto-Renate: sabati 3 ottobre, ore 20.30
- Lecco-Union Brescia: domenica 4 ottobre, ore 12.30
- Juventus Next Gen-Lumezzane: domenica 4 ottobre, ore 17.30