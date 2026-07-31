Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Serie C, date e orari delle prime 8 giornate: Brescia-Carpi di venerdì

Il derby all’esordio tra Ospitaletto e Lumezzane è in programma sabato 22 agosto, il 23 Pro Vercelli-Desenzano. Primo scontro diretto per l’Union il 13 settembre
Il pallone della serie C al Rigamonti - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Il pallone della serie C al Rigamonti - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Le Lega Serie C ha reso note date e orari delle prime otto giornate di campionato. Il Brescia sfiderà al Rigamonti il Carpi nell’anticipo di venerdì, alle 21. La partenza sarà scaglionata: sabato alle 18 il primo derby della stagione, quello tra Ospitaletto e Lumezzane, mentre il Desenzano esordirà a Vercelli alle 18 di domenica.

Per l’Union la prima sfida con una bresciana è in programma il 6, quando a Mompiano arriverà il Desenzano: in quella data giocheranno in contemporanea anche Ospitaletto e Lumezzane. La settimana successiva il primo scontro diretto per gli uomini di Corini: col Trento si giocherà il 13 settembre, alle 21.

Ecco nel dettaglio tutte le date.

Prima giornata

  • Union Brescia-Carpi: venerdì 21 agosto, ore 21
  • Ospitaletto-Lumezzane: sabato 22 agosto, ore 18
  • Pro Vercelli-Desenzano: domenica 23 agosto, ore 18

Seconda giornata

  • Lumezzane-Giana Erminio: domenica 30 agosto, ore 21
  • Pergolettese-Union Brescia: domenica 30 agosto, ore 21
  • AlbinoLeffe-Ospitaletto: lunedì 31 agosto, ore 21
  • Desenzano-Trento: lunedì 31 agosto, ore 21

Terza giornata

  • Cittadella-Lumezzane: domenica 6 settembre, ore 21
  • Ospitaletto-Arzignano: domenica 6 settembre, ore 21
  • Union Brescia-Desenzano: domenica 6 settembre, ore 21

Quarta giornata

  • Lumezzane-Renate: domenica 13 settembre, ore 18
  • Ospitaletto-Juventus Next Gen: domenica 13 settembre, ore 18
  • Arzignano-Desenzano: domenica 13 settembre, ore 21
  • Trento-Union Brescia: domenica 13 settembre, ore 21

Quinta giornata

  • Desenzano-Lecco: giovedì 17 settembre, ore 18.30
  • Lumezzane-Novara: giovedì 17 settembre, ore 18.30
  • Carpi-Ospitaletto: giovedì 17 settembre, ore 21
  • Union Brescia-Treviso: giovedì 17 settembre, ore 21

Sesta giornata

  • Ospitaletto-Cittadella: domenica 20 settembre, ore 14.30
  • Alcione Milano-Union Brescia: domenica 20 settembre, ore 20.30
  • Dolomiti Bellunesi-Lumezzane: lunedì 21 settembre, ore 20.30
  • Treviso-Desenzano: lunedì 21 settembre, ore 20.30

Settima giornata

  • Lumezzane-Folgore Caratese: sabato 26 settembre, ore 14.30
  • Desenzano-Juventus Next Gen: sabato 26 settembre, ore 17.30
  • Novara-Ospitaletto: sabato 26 settembre, ore 17.30
  • Union Brescia-Dolomiti Bellunesi: domenica 27 settembre, ore 14.30

Ottava giornata

  • Folgore Caratese-Desenzano: sabato 3 ottobre, ore 20.30
  • Ospitaletto-Renate: sabati 3 ottobre, ore 20.30
  • Lecco-Union Brescia: domenica 4 ottobre, ore 12.30
  • Juventus Next Gen-Lumezzane: domenica 4 ottobre, ore 17.30

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaOspitaletto CalcioLumezzane CalcioDesenzano Calcio
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...