«In piazza con noi» riparte dalla Fiera di Orzinuovi con nuovi ospiti

Al via ufficialmente da domenica prossima la nuova stagione di «In piazza con noi», la trasmissione targata Teletutto che racconta i paesi della nostra provincia. A fare da sfondo al ritorno sarà come da tradizione la Fiera di Orzinuovi, una rassegna ricca di appuntamenti e intrattenimenti, iniziata ieri e in programma fino a lunedì prossimo.
Il tema
La trasmissione andrà in onda in diretta da piazza Vittorio Emanuele, allestita con suggestive aree verdi, una fontana e un ruscello scenografico a richiamare il tema dell’acqua, fil rouge dell’intera manifestazione. Tra i tanti ospiti della prima puntata ci saranno il sindaco Laura Magli con la giunta comunale, gli imprenditori del territorio, i rappresentanti delle associazioni e il mondo dello sport locale, rappresentato dal ritorno il lunedì della Fiera della gara ciclistica organizzata dal Pedale orceano, dalle eccellenze dell’Orceana calcio e infine dall’Orzibasket, pronta ad affrontare il campionato di Serie B, che la vedrà protagonista dell’attesissimo derby con il Brescia.
La storia
L’esordio orceano segna la puntata numero 363 nella storia del programma. Nato 12 anni fa sotto la guida di Nunzia Vallini, già direttrice di Teletutto e del Giornale di Brescia, il progetto prosegue oggi il suo cammino di successo con la nuova direzione di Giorgio Bardaglio.
La trasmissione conferma la sua forte anima multimediale tra tv, quotidiano, web e radio. La diretta domenicale prenderà il via alle 10 su Radio Bresciasette con «La Radio in piazza», condotta da Giorgio Zanetti. Alle 11 partirà poi la diretta televisiva su Teletutto, con la collaudata coppia di presentatori formata da Elisabetta Del Medico e Marco Recalcati.
Le prossime tappe
Il viaggio di «In piazza con noi» proseguirà a ritmo serrato per tutto il mese. Domenica 6 settembre la trasmissione farà tappa a Gottolengo in occasione della rinomata «Sagra della patata e dei sapori», un evento realizzato in collaborazione con la Provincia di Brescia e la Fondazione Brescia Eventi, realtà che affiancheranno e sosterranno diverse puntate del programma.
La domenica successiva le telecamere si sposteranno sulle sponde del lago d'Iseo, a Sulzano, per celebrare l'anniversario dei 10 anni da «The Floating Piers» il celebre ponte galleggiante targato Christo e Jeanne Claude. Domenica 20 settembre la squadra farà tappa a Mairano, per raccontare da vicino la rinomata Sagra del contadino. Saranno solo i primi capitoli di un lungo percorso itinerante, destinato ad attraversare la provincia da settembre fino a giugno. Dalla pianura alle montagne, passando per le incantevoli sponde dei laghi, «In piazza con noi» continuerà a raccontare storie, volti e tradizioni locali.