Mr. Rain: il nuovo singolo «Come gli astronauti» esce il 20 novembre

Il cantautore desenzanese sta anche lavorando a un album composto da brani inediti in lingua spagnola e a un nuovo progetto discografico, la cui pubblicazione è prevista nel 2027

16 novembre 2026 1 ' di lettura

Mr. Rain - Foto Alberto Cantù Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Mr.Rainnuovo singolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...