Mr. Rain: il nuovo singolo «Come gli astronauti» esce il 20 novembre

Dopo il suo primo tour nei teatri italiani, Mr. Rain torna con un nuovo singolo, «Come gli astronauti» (Warner Records/Warner Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 novembre. Il cantautore, che nel corso della sua carriera ha ottenuto 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, pubblica così un nuovo brano a distanza di alcuni mesi da «Lunedì nero», uscito lo scorso maggio.
Al centro di «Come gli astronauti» c’è il tema della solitudine, raccontata attraverso il punto di vista di chi si sente diverso, fuori posto e distante dalla realtà che lo circonda. Il brano affronta il senso di estraneità nei confronti di una società segnata da odio, violenza e indifferenza, nella quale sembra esserci sempre meno spazio per l’amore e l’empatia.
Il nuovo singolo dell’artista desenzanese esplora anche la possibilità di trovare un legame attraverso la condivisione delle proprie fragilità. L'incontro tra persone accomunate da esperienze di isolamento e difficoltà diventa così un'occasione per trasformare le proprie vulnerabilità in punti di forza.
Nel frattempo, Mr. Rain continua a sviluppare il proprio percorso musicale anche al di fuori dell'Italia. Lo scorso settembre è stata pubblicata in Francia «Super-éroes», versione del brano realizzata insieme a Julien Lieb, dopo l'uscita della versione spagnola di «Supereroi», interpretata in collaborazione con Beret. Parallelamente, il cantautore sta lavorando a un album composto da brani inediti in lingua spagnola e a un nuovo progetto discografico, la cui pubblicazione è prevista nel 2027.