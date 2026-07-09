Il ritorno a casa di Frah Quintale: a Campo Marte due ore di emozioni

Ci sono emozioni ed emozioni. E tornare a casa dopo aver costruito un viaggio che ti ha portato spesso altrove, è forse una delle sensazioni più belle che si possano provare. Frah Quintale è tornato a Brescia e lo ha fatto buttandosi nell’abbraccio che la sua città gli ha dedicato: con applausi, lacrime, sorrisi e tanto divertimento.
Ritorno a casa
Il cantante bresciano, salito sul palco sventolando una maglia dell’Union Brescia – regalatagli dal club nel pomeriggio – si è esibito al Brescia Summer Music organizzato da Cipiesse a Campo Marte, a otto anni di distanza dal concerto che aveva riempito piazza Loggia il 10 luglio del 2018.
«Non sarà una tappa come un’altra», ci aveva confessato durante un’intervista pochi giorni fa, e così è stato: lo hanno accolto in 3mila fan, e fra questi tanti amici dietro e sotto il palco, la famiglia, la sindaca Laura Castelletti e tantissimi concittadini orgogliosi di vedere «uno di loro» raggiungere un successo così bello e meritato.
La scaletta
La lunga carriera, spesso anche complicata, ha permesso a Frah Quintale di portare sul palco quasi 10 anni di musica, visto che «Colpa del vino» – il suo primo singolo da solista – il bresciano lo ha pubblicato nel 2016. La scaletta dello show ha visto succedersi brani recenti, dall'ultimo album «Amor Proprio», e pezzi storici come «Sì può darsi», «Hai visto mai», «8 miliardi di persone» e «Missili»: un perfetto saliscendi emotivo che ha fuso hip-hop underground, R&B e quel pop leggero ma mai banale che contraddistingue Frah Quintale dagli esordi.
Emozioni
Circa due ore di ricordi, dolori, soddisfazioni e consapevolezze che il bresciano ha condiviso con il suo pubblico, questa volta in modo ancora più speciale: «Che bomba! Ciao a tutti – il saluto di Frah Quintale al pubblico –. Io qui portavo a spasso il cane. Son felicissimo di essere qua, finalmente una tappa vera a Brescia. Finalmente, avevo voglia di vedervi!».
E poi tanta musica, momenti romantici ma anche ironici fra barre storiche e ritornelli più recenti, senza dimenticare messaggi più impegnati: «Il mondo sta cercando di dividerci – ha detto il cantante – ma spero che qualcosa vi tenga insieme, che sia la musica o un’altra passione».
In «Branchie» Frah Quintale dice: «E, se cerco un motivo, è soltanto per stare un po’ in giro. Con le scarpe bagnate, a guardare i palazzi della mia città». E allora bentornato Francesco e che questo sia solo un altro arrivederci.