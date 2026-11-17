C’è anche, ma noi potremmo dire soprattutto, il nome della bresciana Marta Salogni fra i big in lizza per i 69esimi Grammy Awards. La talentuosa e ormai richiestissima produttrice e ingegnera del suono è candidata a due premi prestigiosi: Record of the Year per il brano «Berghain» di Rosalìa, Björk e Yves Tumor; e Best Engineered Album, Non-Classical, premio dedicato specificamente all’eccellenza tecnica di un album, che in questo caso è Lux (Complete Works), disco rivelazione di Rosalìa, candidato anche come Album of the Year.
Aspettative
Per Salogni non si tratta della prima incursione ai Grammy. Nel 2019 (per l’edizione 2020) era infatti accreditata per l’additional engineering nel disco «i,i» di Bon Iver, che ricevette quattro candidature complessive ma non portò a casa nulla. In questo caso, però, le aspettative sono ben diverse: la cerimonia che si terrà il 7 febbraio 2027 alla Crypto.com Arena di Los Angeles potrebbe regalare a Salogni uno dei massimi riconoscimenti internazionali in ambito musicale.
Se è presto per fare pronostici, è pur vero che le chance della producer bresciana sono ottime, soprattutto nella categoria tecnica, dove il progetto Lux (Complete Works) ha fatto incetta di nomination: nove quelle complessive ricevute dall’artista spagnola Rosalìa. Più agguerrita la concorrenza nella categoria Record of the Year, anche se mai dire mai, visto che Salogni nella sua carriera è stata in grado di intercettare riconoscimenti di altissimo livello: dal Mercury Prize del 2024 alla scalata ai britannici MPG Awards, dove dopo i premi come talento emergente nel 2018 (ingegnera del suono) e nel 2020 (producer), nel 2022 è stata incoronata miglior producer del Regno Unito.
La carriera
Traguardi solo in apparenza irraggiungibili per una ragazza nata a Capriolo, cresciuta musicalmente al Magazzino 47 e poi approdata a Londra, dove fra le prime artiste a credere in lei è sempre ricordata Björk, co-artefice guarda caso del successo del brano «Berghain». Sicuramente la corsa verso Los Angeles avrà eco pure nelle nostre zone: sempre più spesso negli ultimi mesi, infatti, Salogni è tornata a lavorare nel Bresciano, nel suo studio dei sogni vista lago.