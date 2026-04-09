Giovanardi e Donà al Castello di Padernello: musica per tutte le tasche

Nel solco di Strehler e con la Bassa nel cuore. Nasce da questi due assunti la nuova rassegna musicale – rimasta per ora volutamente senza nome –che animerà in due date, fra giugno e luglio, il Castello di Padernello, leggendario maniero bresciano di grande fascino e indubbia bellezza.

Dal NoSilenz

Dietro c’è lo zampino dell’associazione Tanaliberitutti con gli stessi Angelo Zucchi, Annalisa Gentili, Ombretta Belotti e Stefano Gnocchi che sono stati per anni al timone e alla regia dell’indimenticato NoSilenz di Cigole.

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Spiega Zucchi: «Negli ultimi anni ho collaborato all’organizzazione di concerti di cover al Castello, che hanno avuto un ottimo riscontro. E, vista anche la grande sintonia che si è sviluppata con la Fondazione Castello di Padernello, ho lanciato l’idea di incastonare in questo gioiello la musica di qualità che abbiamo sempre proposto al NoSilenz, in questo caso valorizzando l’ambito cantautorale in un contesto perfetto per una scena che nel frattempo si è evoluta. Inoltre abbiamo constatato che il borgo di Padernello offre servizi in grado di completare al meglio la proposta. Lui ha accettato, ci ha dato il suo supporto ed eccoci qua».

Il programma

Ecco dunque che venerdì 12 giugno e sabato 4 luglio la corte centrale del Castello – o una delle sontuose sale in caso di maltempo – ospiterà i concerti di Cristina Donà e Mauro Ermanno Giovanardi, due cantautori di altissimo profilo che, già dagli anni ’90, hanno lasciato il segno nel panorama italiano, a cavallo tra la scena indipendente e le majors discografiche, crescendo musicalmente in quell’humus che ha visto emergere personaggi come Morgan e Manuel Agnelli.

La cantautrice Donà

Donà sarà a Padernello con le sue «Canzoni in controluce», uno show intimo che metter al centro l’essenza dei brani dell’«incantautrice» con tre Targhe Tenco in bacheca. Con lei sul palco ci sarà Saverio Lanza, a pianoforte, chitarra e basso. Giovanardi suonerà nella Bassa il suo nuovo album «E poi scegliere con cura le parole», uscito lo scorso marzo, che il musicista e produttore ha definito «il mio disco più pensato, soppesato, aspettato... e anche il più travagliato. Al suo interno, tra le pieghe, c’è tutto il mio modo di essere e il mio approccio alla musica: fatto di disciplina, costanza, sacrificio e, contemporaneamente, di amore, rispetto, senso etico, morale ed esistenziale».

Il cantautore Giovanardi

Donà e Giovanardi, peraltro, hanno anche collaborato in passato, in occasione del tour del disco «La mia generazione» dello storico leader dei La Crus. Ma in canna la rassegna ha pure un altro nome, per la chiusura di settembre, che sarà annunciato prossimamente.

Popolare

A caratterizzare questa nuova scommessa culturale è però un presupposto che attinge alla filosofia di Giorgio Strehler e al suo Piccolo Teatro, nato per offrire spettacoli di alta qualità a costi ragionevoli.

Dettaglia Zucchi: «In questi anni i prezzi degli ingressi ai concerti sono schizzati a cifre inverosimili. Noi vogliamo tornare ad un approccio più semplice e concreto, proponendo nomi di alto livello accessibili a tutte le tasche, senza costi di prevendita o tasse aggiuntive. Con un approccio direi strehleriano. Il biglietto per Cristina Donà costerà 12 euro e per Mauro Ermanno Giovanardi 15 euro. Le prenotazioni si faranno al telefono (030.9408766) o via mail. Niente complicazioni, ma solo ottima musica in un contesto unico. È una scommessa, per questo abbiamo deciso di riservarci sul nome. Se andrà bene torneremo l’anno prossimo e ci faremo riconoscere».