Francesco Baccini: «In questo mondo finto la mia musica è il Polo Nord»

Trentaquattro anni fa fece «Nomi e cognomi», alla faccia del buonismo e dello status quo. «Ero un pazzo completo: ho avuto quell’idea e l’ho trovata bellissima. Nel 1992 ho fatto dissing quando ancora non esisteva la parola, facendo impallidire tutti i discografici». Per il capitolo due Francesco Baccini è partito da un presupposto diverso: «Dopo che abbiamo distrutto tutto e ci sono rimaste solo le macerie, ho deciso che era il momento di ricostruire. Quindi ho fatto un album di personaggi che vale la pena ricordare».
«Nomi e cognomi 2» è uscito il 30 ottobre per Azzurra Music accompagnato da un’autobiografia per interposta persona edita da Baldini e Castoldi. Li presenterà entrambi sabato 14 settembre a Brescia, dove sarà protagonista de «La Sera dei Miracoli». Dalle 20.30 al Teatro Borsoni i conduttori Maddalena Damini e Tony Biemmi di Radio Bresciasette orchestreranno un evento che – sulla scorta di un verso di Dalla – rende la musica veicolo di solidarietà a favore di Croce Blu e Ail. I biglietti (a 25 euro) sono prenotabili via WhatsApp al 392.3620000.
Baccini, torna a Brescia dopo una lunga assenza. Cosa proporrà?
Presenterò il nuovo album e il libro, raccontando il mio percorso e improvvisando al pianoforte. Tutto rigorosamente fatto con l’intelligenza artificiale (ride, ndr). Scherzi a parte, nel piano e voce l’AI non ti aiuta: è come correre i 100 metri piani, devi correre tu. A Brescia ho suonato diverse volte e mi legano belle amicizie, da Mauro Pagani a Omar Pedrini.
«Nomi e cognomi» fu un disco kamikaze. Ne era consapevole allora?
Alla fine ero distrutto. Ero stato il primo a fare nomi e cognomi in un Paese dove vigeva l’omertà. Oggi sono tutti capaci a fare dissing. Esco di casa e mi insulta anche la mia vicina. Se oggi avessi fatto un disco così sarebbe stato banalissimo. Invece all’epoca chiunque volesse parlar male di qualcuno diceva: «Eh, lo ha detto Baccini». Mi usavano come capro espiatorio.
Quindi stavolta ha scelto un approccio diverso...
Nel primo album c’erano vere icone: Andreotti era la politica, Maradona era Maradona – e non mi pare ne sia nato un altro –, poi c’erano Celentano e Venditti. Erano tutti dei simboli. I personaggi di oggi non sono degni nemmeno di allacciar loro i calzini, e in più si fanno già pubblicità 24 ore al giorno: perché dovrei fargliela io? Stavolta ho scelto esempi positivi, figure che hanno lasciato un segno vero, raccontate sia nelle canzoni sia nel libro: da Tiziano Terzani a Francesco Nuti, da Don Gallo a Freak Antoni. E per la parte satirica mi sono inventato l’onorevole Piripozzi, che non esiste ma esiste eccome: oggi siamo circondati da Piripozzi.
Lei è sempre stato un outsider. Oggi vede qualcuno con la sua stessa carica provocatoria nella musica?
Siamo circondati dal mainstream, anche da chi fa finta di non esserlo. Il rap è nato nei ghetti come provocazione ed è diventato più istituzionale di Claudio Villa; i punk di oggi si fermano alla cresta, ma poi vogliono andare tutti a Sanremo.
E in questo panorama, lei, come si colloca?
Mi colloco al Polo Nord: sono un Highlander, un errore temporale. Però la voglia di fare musica non mi è passata, resta la mia passione principale, anche se di quello che gira oggi in Italia mi interessa zero.
È il riflesso dell’epoca che stiamo vivendo?
Confondiamo la tecnologia con il progresso, ma la vita comoda non basta se manca il benessere culturale ed economico. Oggi la gente fatica ad arrivare a metà mese, mentre mio padre da portuale manteneva cinque persone. E basta un blackout di otto secondi per tornare al 1830: senza luce né internet sarebbe uno sfacelo. Stiamo assistendo al crollo dell’impero occidentale.
E allora quelli come lei a che cosa servono?
Come diceva Bennato, il compito di un cantautore è instillare qualche dubbio, anche se oggi i social ci hanno resi tutti tuttologi da bar. La stupidità non è mancanza di cultura: nasce quando smetti di ragionare con la tua testa e parli per frasi fatte e slogan. Per quel che mi riguarda l’unico slogan che mi concedo è: Forza Genoa!