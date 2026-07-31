Festa di Radio Onda d’Urto, metro e bus potenziati fino al 22 agosto

In occasione della nuova edizione della Festa di Radio Onda d’Urto, in programma nell’area feste di via Serenissima dal 5 al 22 agosto 2026, il servizio di trasporto pubblico di Brescia sarà potenziato per agevolare gli spostamenti da e verso la manifestazione. Per tutta la durata dell’evento, infatti, saranno prolungati gli orari della metropolitana e attivate corse speciali di autobus notturni.
Metro prolungata fino a tarda notte
Dal 5 al 22 agosto la metropolitana prolungherà il proprio servizio tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì le ultime partenze dai capolinea saranno alle 00.30, mentre il sabato e la domenica il servizio sarà esteso fino all’1.00.
Per raggiungere l’area della festa in autobus sarà possibile utilizzare la linea 3 in direzione Rezzato fino al capolinea della metropolitana di Sant’Eufemia–Buffalora.
Bus navetta notturni per il rientro
Per il ritorno sarà attivato un servizio speciale di bus navetta notturno. Nelle serate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì partiranno due corse alle 1.50 dal capolinea della metro di Sant’Eufemia–Buffalora: una seguirà il percorso della metropolitana fino a Prealpino, mentre l’altra ripercorrerà il tragitto della linea 3 fino al centro commerciale Sant’Anna in via Valcamonica.
Il venerdì e il sabato saranno invece disponibili quattro corse: due alle 1.50 e due aggiuntive alle 3.00, sempre con partenza da Sant’Eufemia–Buffalora e arrivo a Prealpino oppure in via Valcamonica.
Per utilizzare la metropolitana e il servizio di bus navetta è necessario essere in possesso di un titolo di viaggio di zona 1, acquistabile presso le emettitrici automatiche delle stazioni della metro, tramite Bresciapp oppure con il sistema contactless Viaggia con un Beep, disponibile su tutti gli autobus e nelle stazioni della metropolitana.