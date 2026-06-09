Festa di Randio Onda d’Urto 2026, chi salirà sul palco principale

Numeri alla mano, i big sono senz’altro il magnifico folletto dell’hip hop Caparezza (con il suo tour nuovo di zecca «Orbit Orbit»), la band di rock alternativo dei Subsonica, i rapper Noyz Narcos ed Ernia. Ma, accanto ai nomi più altisonanti, il cartellone della 34ª Festa di Radio Onda d’Urto - in programma dal 5 al 22 agosto nell’area ormai ampiamente sperimentata di via Serenissima, a Brescia - presenta una pattuglia di artisti di livello, italiani ed internazionali, che andranno a toccare tutti i generi musicali cari all’emittente antagonista.
Sul palco
In attesa di definire il palinsesto dell’intera manifestazione, è stato infatti annunciato ieri, presso la sede della radio, il programma musicale del palco principale, che mette in vetrina il punk rivisitato dei californiani Good Riddance e Adolescents, il furioso metal venato di hardcore dei britannici Discharge, il blues di un virtuoso della chitarra resofonica come Eric Sardinas, e ancora l’alt-rock rock made in Italy di Ministri, Marlene Kuntz, Sick Tamburo (band in grande crescita), Zen Circus e Viadellironia, il reggae di Alborosie e il dub/rocksteady dei Casino Royale (un grande ritorno, il loro), il techno-pop di Sarafine, il cantautorato di Cisco e Giangilberto Monti.
Ma si punta anche sull’«usato sicuro» rappresentato dai 99 Posse e degli Asian Dub Foundation, realtà che da queste parti attirano sempre grandi folle. Senza ovviamente dimenticare che rap e trap sono oggi i generi più seguiti dai giovanissimi, per cui ai due giganti del rhythm and poetry citati in apertura, si aggiungono tra gli altri Fucksia, Diss Gacha, Latrelle, Ensi e Nerone.
Jean-Luc Stote
L’edizione in arrivo è «nel segno» di Jean-Luc Stote, dj, conduttore radiofonico e organizzatore, figura carismatica della scena culturale bresciana, scomparso lo scorso settembre: «Jean-Luc ha dato un grandissimo contributo umano e culturale a Radio Onda d’Urto e alla Festa, che per questo viene dedicata alla sua memoria» ha ricordato il redattore Michele Borra. Il quale, nel confermare la formula organizzativa «per noi giusta e vincente», ha poi sottolineato con forza due elementi: «Con la Festa finanziamo un anno di gestione della radio, potendo così trasmettere senza pubblicità né sponsor, in libertà e totale autonomia editoriale. Inoltre, a maggior ragione in un momento storico in cui il ‘carovita’ strozza le famiglie e pure la musica dal vivo costa sempre di più, restiamo in controtendenza, offrendo un contenitore importante a prezzi popolari, con 11 serate che hanno l’accesso libero fino alle 20, e solo 7 in cui la sottoscrizione d’ingresso è richiesta dalle 19».
Soddisfazione
Affiancato da Simone Cavagnini e Laura Pescatori (a capo della squadra che ha raccolto l’eredità di Stote nella gestione dello studio interno di ROdU alla Festa, la mitica roulotte senza ruote), Luciano Taffurelli – direttore artistico del palinsesto musicale – ha invece espresso soddisfazione per «un cartellone attento ai diversi generi, allestito senza rincorrere artisti dai cachet impossibili, ma guardando a personaggi in linea con la nostra filosofia, che possano comunque essere attrattivi per il pubblico». Per poi chiosare: «Nel 2025 abbiamo fatto scoprire al pubblico bresciano La Niña, poi esplosa a livello nazionale. Quest’anno suggerisco di tenere d’occhio la cantautrice calabrese Sarafine (sul palco il 7 agosto, ndr), una possibile sorpresa per molti».
Tutte le info e gli aggiornamenti su sito e pagina facebook di Radio Onda d’Urto e Festa Radio.
Il programma
- Mercoledì 5 agosto – Sick Tamburo + Cara Calma. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Giovedì 6 agosto – Noyz Narcos + Marte + Cuta. Sottoscrizione: 20 euro dalle ore 19
- Venerdì 7 agosto – Sarafine + FucksiaSottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Sabato 8 agosto – 99 Posse + Asian Dub Foundation. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Domenica 9 agosto – Casino Royale + Ellie Cottino & Sista Sofy. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Lunedì 10 agosto – Marlene Kuntz + Delta V. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20
- Martedì 11 agosto – Ernia + BebaSottoscrizione: 20 euro dalle ore 19
- Mercoledì 12 agosto – Good Riddance + Adolescents + Riccobellis. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Giovedì 13 agosto – Caparezza con “Orbit Orbit Tour”Biglietto Siae: 33 euro, direttamente ai cancelli della Festa la sera stessa
- Venerdì 14 agosto – Discharge + Speedgoat + Oh DiE!. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20
- Sabato 15 agosto – Eric Sardinas + WaylozSottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Domenica 16 agosto – Cisco + Giangilberto Monti. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Lunedì 17 agosto – Diss Gacha + Latrelle + Ayo Mich + Dmoha + OT FlameSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Martedì 18 agosto – Ministri + Bee Bee SeaSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Mercoledì 19 agosto – Ensi + Nerone + Dani Faiv + Liffe + Arcobaledo + Barra 1. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Giovedì 20 agosto – Subsonica con “Terre Rare Tour” + TäraBiglietto Siae: 25 euro, prevendite disponibili o in cassa la sera stessa
- Venerdì 21 agosto – The Zen Circus + Viadellironia + AymaraSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Sabato 22 agosto – Alborosie & Shengen Clan. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20