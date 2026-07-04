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Emma a Campo Marte: il «tour che sa di libertà» fa tappa a Brescia

La cantante salentina è ospite stasera per il Summer Music: «Questo show celebra la bellezza di essere se stessi»
Francesca Marmaglio
La cantante Emma
La cantante Emma

Un’estate calda e lunghissima per Emma Marrone che questa sera alle 21.30 sarà sul palco del Brescia Summer Music a Campo Marte in città. Un periodo fortunato, questo, per l’amatissima cantante salentina: lo scorso ottobre Emma ha infatti inaugurato con il brano «Brutta Storia» una nuova fase musicale, che è stata accolta con grande entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica.

Non solo. Lo scorso dicembre, a distanza di oltre dodici anni dalla prima pubblicazione, la sua hit «L’amore non mi basta» è tornata grazie all’impulso dei social a dominare le classifiche streaming italiane raggiungendo, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il primo posto della Top50 di Spotify Italia. Più recentemente Emma ha pubblicato il singolo «Vacci piano» in featuring con Rkomi e qualche giorno fa «Antidroga» insieme a Fabri Fibra.

Adrenalina

«Non vedevo l’ora di tornare sul palco – ha detto la cantante salentina –. L’estate ha un’energia tutta sua e i festival estivi sono una botta di adrenalina pazzesca. Al mio fianco ci sarà sempre la mia band, la mia famiglia musicale. Per me la musica è condivisione, è stare in mezzo alla gente: questo tour rappresenta la mia libertà. Oggi mi sento una donna e un’artista consapevole, che non ha più paura di mostrare le proprie fragilità o di sperimentare. Questo show celebra la bellezza di essere se stessi».

Sul palco bresciano la cantante, che ha pubblicato 7 album in studio, un ep di debutto e diverse raccolte, porterà il live inaugurato il 2 luglio al Rock in Roma. Nella scaletta del tour estivo un mix di hit sanremesi, collaborazioni e grandi successi del passato. Il suo set include brani iconici come «La mia città», «Amami» e «Non è l’inferno», insieme ai successi più recenti: «Mezzo mondo», «Taxi sulla luna» e «Apnea».

«Mi piace l’idea di creare un riassunto di quella che è stata la mia crescita personale e artistica – ha aggiunto Marrone -

, iniziata più di 15 anni fa, come se fosse un album dei ricordi da condividere con il mio pubblico. La musica per me è cura, ed è il mio modo per restare connessa con le cose che contano davvero». Ci sono ancora biglietti disponibili (solo posto in piedi a 45 euro) sulle piattaforme di acquisto online Vivaticket e Ticketone.

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