Emma emoziona Campo Marte con 15 anni di successi

L’Arena Campo Marte si è trasformata in un grande coro a cielo aperto per la tappa bresciana del tour estivo di Emma. L’artista salentina ha portato sul palco uno spettacolo intenso, costruito sull’equilibrio tra i brani che hanno segnato la sua carriera e le produzioni più recenti, confermando ancora una volta il forte legame con il suo pubblico.
Intro rock con Emma che sale sul palco imbracciando la sua chitarra, un «ciao Brescia» e poi via nel viaggio che parte dai primi album fino ad arrivare ai successi più recenti. Nessun artificio eccessivo, ma una performance in cui la voce rimane il vero punto di forza. «Brescia, che belli che siete, ma siete gasatissimi. O voi esagerate o noi siamo bravi…».
La scaletta
Il live alterna momenti ad alta energia a passaggi più intimi, permettendo al pubblico di ripercorrere oltre quindici anni di successi. La scaletta si sviluppa dai classici come Cercavo Amore, Non è l’inferno e Amami fino ai brani più recenti come Apnea, Brutta Storia e Antidroga, ogni pezzo trova il proprio spazio all’interno di uno show che evita la semplice nostalgia per raccontare un’artista in continua evoluzione.
Particolarmente riusciti i medley, capaci di mantenere alta la tensione musicale senza interrompere il ritmo del concerto. Il pubblico risponde con entusiasmo, cantando dall’inizio alla fine.
La tappa di Brescia, che apre il tour estivo della salentina, conferma anche la maturità artistica di Emma. La cantante appare sicura, vocalmente solida e perfettamente a proprio agio sul palco, alternando grinta e sensibilità con naturalezza. È proprio questa autenticità a rappresentare il tratto distintivo dei suoi concerti: ogni canzone viene interpretata con intensità, trasformando il live in un dialogo continuo con il pubblico.
Il concerto di Brescia si inserisce così tra gli appuntamenti più coinvolgenti del tour estivo 2026, regalando agli spettatori quasi due ore di musica, emozioni e condivisione. Un live pensato per chi segue Emma dagli esordi, ma capace di conquistare anche chi si avvicina oggi alla sua musica.