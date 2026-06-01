Dente: «L’opera è buffa? Tra 400 anni diranno lo stesso delle canzoni»

Parleranno di opera, di canzone, di pop, di lirica. Di musica. Di Verdi. Lo faranno nel cortile di Palazzo Broletto alle 21 di sabato 6 giugno, nella serata della Festa dell’Opera promossa da Fondazione del Teatro Grande. Il musicologo Pierfrancesco Pacoda e il cantautore Dente saranno protagonisti di «Parliamo d’opera», conversazione per approfondire linguaggi e temi dell’opera, prima di assistere, alle 22.30, al recital d’opera verdiano «Il trovatore».

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Cosa c’entra Dente con la lirica?

Dente: Apparentemente nulla, e ne so anche molto poco. Sono stato chiamato in causa per fare un parallelo, un ponte tra opera lirica e canzone, che ha preso il posto della lirica: ci sono elementi divergenti e convergenti. E poi perché vengo da una terra di uno dei più grandi artisti: Giuseppe Verdi. Ho sempre respirato quest’aria verdiana, che sicuramente mi ha formato. Ci ho abitato per 30 anni, frequentando anche Busseto.

Pierfrancesco Pacoda: Proprio per questo mi piacerebbe raccontare Verdi partendo dagli odori. Dall’atmosfera.

Che valore ha la Festa dell’Opera?

PP: La manifestazione ha ormai rilevanza nazionale e mi piace che sia diffusa: risponde esattamente ai criteri per cui è nato il format «Parliamo d’opera», e cioè divulgarla e portarla alle persone, a un pubblico nuovo.

C’è un abisso tra i giovanissimi e la lirica oppure non è così?

PP: Non un abisso, ma una separazione dovuta alla non-conoscenza. Oggi abbiamo un approccio alla musica infinito. La mia generazione si formava sulle riviste e con la radio, oggi manca la capacità di orientarsi andando al di là di ciò che propone l’algoritmo. Ma è importante incuriosire i ragazzi e fargli conoscere altro. Con la Festa dell’Opera, per esempio, o con adattamenti moderni, come la Bohème ambientata nel mondo dei fuorisede a Bologna.

L’ultimo album di Rosalía, «Lux», in cui la cantante spagnola usa sonorità classiche e liriche mischiandole a elettronica e pop, è un esempio?

PP: Sì. Ha una fama straordinaria, introduce elementi e incuriosisce. È un tramite per cercare poi altro. Spero che non sia un unicum.

Parlando di canzone d’autore, questa e l’opera vengono percepite come mondi lontani. Ci sono punti di contatto?

D: Prima di tutto il canto. Oggi l’opera sembra buffa, ma la canzone è la stessa cosa: raccontare le storie cantando. Semplicemente, non siamo abituati a sentirla. Ma oggi facciamo la stessa cosa. Sembra meno ridicolo, ma tra 400 anni chissà, sembrerà buffo.

Di cosa parlerete a Brescia?

D: Credo proprio di questo, ovvero l’eredità dell’opera e ciò che la canzone e la musica hanno preso dal canto lirico.

E Dente ha un’opera preferita?

Una preferita no. Direi Verdi solo per campanilismo.