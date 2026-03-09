Frah Quintale, annunciate nuove date: canterà al Brescia Summer Music

Il Summer tour ’26 di Frah Quintale si arricchisce con sette nuove date, completando il calendario che lo vedrà protagonista nei maggiori festival italiani nell’estate 2026.

Dopo l’annuncio sulle prime tappe di questo tour, il 9 luglio il noto cantante arriverà anche a Brescia per il Brescia Summer Music. Ma quali saranno le altre sei date da lui annunciate? Prima della tappa bresciana il 4 luglio si esibirà al Collisioni ad Alba (Cuneo). I concerti continueranno il 10 luglio allo Sherwood Festival di Padova, il 15 luglio all’Altraonda Festival a Genova, il 21 luglio al SalernoSounds di Salerno, l’1 agosto al Vibes Summer Festival di Cinquale (Massa Carrara) per poi chiudere il tour estivo il 9 agosto al Luce Festival di Gallipoli (Lecce). Protagonista di queste esibizioni sarà l’album «Amor Proprio» accompagnato dai suoi più grandi successi.

I biglietti per i nuovi appuntamenti saranno disponibili a partire dalle 14 di mercoledì 11 marzo sul sito web di Live Nation e Comcerto.