Gli Afterhours live a Brescia nel 2027 per festeggiare i 40 anni

Gli Afterhours tornano in tour nel 2027 per celebrare i 40 anni dal loro esordio, con il primo 45 giri «My Bit Boy» (1987), e i 25 anni dell'album «Quello che non c'è» (2002), tassello fondamentale della storia della band milanese e della musica italiana. Il gruppo, che negli anni han mantenuto saldamente il suo ruolo centrale nel panorama musicale italiano come leader del rock, ritornerà a Brescia il 29 gennaio al Teatro Clerici con il tour «Quello che non c’è».

Temi attuali

«Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi», così Manuel Agnelli, con parole che suonano più attuali che mai, presentava all’epoca i 9 brani del disco, un album che spiazzò tutti, sia per i testi cupi e introspettivi sia per la parte musicale che lo ha reso un lavoro senza tempo.

A distanza di venticinque anni, i temi, le narrazioni e le atmosfere cardine di quel disco non hanno perso forza, ma anzi risuonano attualissime, se non più urgenti e riconoscibili. L’inquietudine esistenziale, il senso di disillusione, il rifiuto verso la realtà vuota e distorta: i nove brani sembrano parlare al presente e confrontarsi con il disagio contemporaneo. È proprio questa capacità di attraversare il tempo mantenendo intatta la sua carica emotiva e critica a rendere «Quello che non c’è» un’opera non solo significativa del suo momento storico, ma un riferimento ancora vivo, capace di dialogare con nuove generazioni.

Il tour

Dopo il successo del tour di «Ballate Per Piccole Iene», che lo scorso anno ha raccolto oltre 100 mila spettatori in occasione dei festeggiamenti per i vent'anni dell'album, la formazione vedrà, insieme al frontman Manuel Agnelli (voce, chitarra), Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista). Per ulteriori informazioni è possibile consultare questo link.