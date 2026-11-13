McCurry, Salgado, Newton: a Brescia 100 scatti che hanno fatto la storia

La sala espositiva si fa «museo» del fotografare d’autore. Non è un’esagerazione, ma coerente definizione suffragata dagli straordinari contenuti della mostra «100 autori 100 opere destinate a diventare Storia» che s’inaugura sabato 14 novembre alle 18.30 e proseguirà fino al 10 gennaio 2027 alla bresciana Cavallerizza-Centro della fotografia italiana (orario di visita: martedì-sabato: 15.00-19.00; domenica: 9.30-19.30). Che - nell’ambito della serie dedicata ai collezionisti bresciani, dopo quelle dedicate a Massimo Minini e Antonio Comini, e la futura a Gianpaolo Paci - si avvale ora di opere prestate da Paolo Clerici, un florilegio iconografico di originali dei più importanti autori, dai pionieri ai contemporanei, i cui lavori sono finiti dentro veri e autorevolissimi musei.
Quello nella sala di via Cairoli 9 non è però un... bigino riassuntivo, bensì - con uno scatto per ciascun autore - un excursus nella bellezza e nell’autorialità. Che cronologicamente si snoda dalle radici di Julia Margaret Cameron col ritratto «The Honorable Frank Charteris» (1867) e «The Vaninshing Race» (1904) dal progetto etno-fotografico di Edward Sheriff Curtis sui Nativi d’America, passando per uno dei ragazzini di Lews Hine in «Construction camps» (1909), per proseguire con l’architettonico-fantasmatica «Stralsund» (1928) di Andreas Feininger; poi via via risalendo fino alla contemporaneità.
Cento mirabili esempi d’un fotografare che, fra 2026 e 2027 celebra il bicentenario dalla - per convenzione - prima fotografia: lo scorcio d’edifici («Point de vue du Gras») che Josep Nicéphore Nièpce realizzò dalla finestra della casa-laboratorio a Saint-Loup-de-Varennes. Stampe vintage che qui, nel centone collezionistico di Clerici, testimoniano stagioni, generi e autori, tutti di rilievo.
Scatti iconici
Questa «100 autori 100 opere destinate a diventare Storia» è insomma una rassegna certo disomogenea, ma straordinaria, l’esempio di come nei due secoli si sia accumulato un Gotha d’autori e immagini spesso divenute iconiche per l’immaginario collettivo. Come «La ragazza afgana» di Steve McCurry; il bacio nello specchietto di un’auto di Elliot Erwitt; i volti cinerei dei minatori indiani di Sebãstiao Salgado; il ragazzino con la baguette di Willy Ronis; la romana piazza di Spagna con modelle di Wlliam Klein; l’uomo accovacciato sulla palizzata di Eikoh Hosoe; il surreale fermo-immagine di gatti, getti d’acqua, sedia e pittore del «Dalì atomicus» di Philippe Halsman.
Si potrebbe proseguire elencando per 100 volte visto il livello generale delle scelte di Clerici nella sua personalissima, ma nel merito condivisibile, galleria. Meglio però percorrere la difformità di generi - dal ritratto al nudo, dal paesaggio alla street photography, dall’architettura a uno dei qui sennò assenti (per scelta e gusto del collezionista) esempi di fotogiornalismo con la Guerra civile di Spagna nell’obiettivo di Robert Capa - cui qui e là un empirico accorpamento tematico sui tabelloni cerca di dare ordine. Ma disciplinare così differenti creatività è missione impossibile: meglio godersi l’anarcoide splendida giostra che rappresenta la... meglio fotografia.
Uno «scatto» bresciano
Dove non manca neppure un’accoppiata d’autore - e che autore: Helmut Newton! - scattata a Brescia. Il maestro tedesco dell’erotismo ha ambientato due suoi scatti in occasione di visita bresciana, in una villa di via Amba d’Oro, con statuaria modella nella prima vestita, nella seconda, in identica scena, nuda.
Di tutti dà conto, elencandoli, la pregevole locandina, con la raffinatissima «Die Befreiung» di Frantisek Drtikol (1930). Sintesi grafica d’una mostra labirintica in cui perdersi per trovare il senso più alto del fotografare.