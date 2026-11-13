Il collezionista Clerici: «Dietro le immagini cerco il dialogo con l’autore»

Da dove, a novembre, potrebbe rispondere a una telefonata Paolo Clerici, 60enne bresciano, imprenditore di punta nel settore idraulico-industriale nonché stimatissimo collezionista di fotografia, che sabato 14 novembre inaugura in Cavallerizza la mostra dedicata alla sua vastissima e pregiatissima collezione? Da Parigi, ovviamente. Dove si sta per concludere la 29esima Paris Photo.
«Esco ora dal Grand Palais - ci spiega Clerici - perché dentro c’è folla e confusione nonostante sia giornata solo a inviti. Se sono un habitué? Mi sa che tra un po’ mi daranno la... medaglia: vengo a questa fiera da almeno 25 anni! Così come vado ai Rencontres d’Arles, festival dove incontri tanti autori. Sono i più importanti appuntamenti di fotografia internazionale».
Clerici, tornerà a Brescia con qualche nuova acquisizione?
No, dopo 40 anni che seguo la fotografia lo faccio per tenermi aggiornato. Ho per regola e passione che, quando intendo acquistare un pezzo nuovo, se possibile voglio incontrare l’autore: approccio appreso fin da piccolo vedendolo in mio padre Carlo, grande collezionista d’arte. Non pratico collezionismo fine a se stesso, a possedere, bensì a conoscere: voglio anzitutto capire una foto da chi l’ha concepita. Anche quando non è più in vita cerco di scoprire a fondo l’artista, non solo l’opera. Intendo il collezionismo non come un... cel’ho-manca di figurine; non un accaparramento materiale, ma un arricchimento culturale.
Cosa rappresentano le 100 stampe esposte in Cavallerizza?
È una mostra dove non c’è un curatore, sono le scelte di un collezionista: ne deriva una panoramica di opere, una per autore, che danno un’idea della grande fotografia. Non sono necessariamente le più importanti rispetto ad altre che ho: è una sorta di passeggiata dentro la mia collezione, una stampa sola per ciascuna grande firma. Di molti degli esposti ho infatti più d’una foto, ma qui contava proporre un solo, pregevole, esempio. Diciamo un... aperitivo di un più vasto pasto artistico.
Qualche pezzo particolare?
Negli ultimi anni ho seguito il lavoro del cinese Ren Hang, autore fra provocazione e poesia, purtroppo suicida nel 2017: esponiamo un nudo delicato in cui 5 ragazze sdraiate e riprese dall’alto formano una sorta di stella umana.
Tra le curiosità c’è un duplice scatto di Helmut Newton, che risulta realizzato nel 1981 a Brescia…
Newton è uno dei geni del fotografare, non ho potuto conoscerlo di persona, ma l’ho sempre stimato. Sapevo dell’esistenza di questo lavoro bresciano: ho tribolato per trovare queste due stampe di scatti realizzati in una villa che dovrebbe essere in città, in via Amba d’Oro. Vi si vede la modella vestita e nuda nella stessa posa e ambientazione.
Una domanda sul Brescia Photo Festival, cui lei ha contribuito coi suoi pezzi nell’edizione «Collections», e sul boom di fotofestival ovunque.
A me piace meno la nuova abitudine di concentrare, in forma di una o poche giornate-evento, il clou di iniziative che pure poi hanno un’espositività più lunga e articolata nel tempo. E contesto la nuova cattiva abitudine di esporre stampe che sono... poster: anche se dichiari che si tratta di “edition copy” (e a volte non viene neppure precisato) non accetto una spettacolarizzazione semplificatrice che allontana da bellezza e sobrietà delle stampe originali.