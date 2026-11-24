LIFE Magazine e Getty Images, ovvero un mito fotografico che (ri)nasce e uno che vacilla. Il ritorno in edicola della mitica rivista americana di fotogiornalismo, da lunedi 23 novembre – lo stesso giorno in cui 90 anni fa uscì il 1° numero con in copertina le maestose e surreali torri della diga di Fort Peck in Montana ritratte dall’emergente foto-star Margaret Bourke-White – si combina per tempistica con la bancarotta di una delle più grandi foto-agenzie e società americane di media visivi. E mentre è certa la rinascita di LIFE, impegnativo appare il salvataggio dell’azienda. L’ad di Getty Images Craig Peters – riferisce Forbes in un articolo che stima in 533 milioni di $ il nuovo capitale che verrà immesso per il salvataggio – dice che l’istanza presentata a ottobre al tribunale fallimentare del Delaware «rappresenta un passo procedurale per la ristrutturazione finanziaria: l’azienda continua a operare normalmente, servendo i clienti e supportando collaboratori e partner in tutto il mondo».
Con l’augurio che l’operazione riesca salvando una realtà che ha fin qui fornito foto, video, contenuti creativi e licenze d’utilizzo-fotovideo a realtà editoriali, pubblicitarie e del web, va dato il bentornato a LIFE dopo lo stop alle uscite settimanali nel 1972, il ritorno nel 1978 come mensile nel 1978 e l’addio finale nel 2000.
Il ritorno di Life
Lunedi 23, nelle edicole, in video e online, torna la rivista «dei più iconici fotografi di tutti i tempi», quella che raccontava i grandi eventi mondiali, ma anche la vita quotidiana d’America. Quella che accompagnò fotogiornalisticamente i principali eventi e personaggi del ’900, come il reportage di Robert Capa sullo Sbarco in Normandia nel 1944; e il 21 agosto 1945 l’iconico abbraccio fra un marinaio e una crocerossina ritratto da Alfred Eisenstaedt in una Times Square in festa per la fine della seconda guerra mondiale. Ma anche pubblicò «Il vecchio e il mare» di Hemingway e incaricò Norman Mailer di raccontare l’allunaggio del 1969.
La storia
Un mito, insomma, della fotografia e del giornalismo illustrato, nato grazie a Henry Robinson Luce (1898-1967), fondatore nel 1922 dell’editrice di Time e di altre riviste come Fortune e Sports Illustrated. LIFE rinasce su intesa del grande gruppo editoriale Dotdash Meredith con Bedford Media creata nel 2023 dall’imprenditore miliardario Joshua Kushner (fratello di Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e genero del presidente Usa) e dalla moglie, la top model Karlie Kloss. La quale ha spiegato: «Ciò che ha fatto di LIFE una rivista straordinaria è stata la sua capacità di far sentire più vicino il mondo al lettore. Siamo impegnati a preservare e proteggere quella eredità e vocazione». Parole che echeggiano lo slogan originario di Henry Luce: «To see life, to see the world», vedere la vita (o, in gioco di parole, la rivista LIFE), vedere il mondo.
Sul sito di LIFE gli editori sottolineano: «Negli anni ’50 nacque il fotogiornalismo moderno e LIFE lo portò in primo piano. Oggi, nell’era dei social, le immagini traboccano, ma più velocemente scorriamo, meno vediamo. Quindi la nostra prima mossa con LIFE è rallentare e ridare una vetrina ai migliori fotografi del mondo, oltre casa al giornalismo serio e copertura culturale attenta».
Il primo numero del nuovo LIFE, che uscirà in 4 numeri all’anno (abbonamento a 149 $, per ora non c’è l’opzione di consegna in Italia), debutta in edizione-monstre: 248 pagine in formato 28x40,6, peso 1,4 kg! Il titolo di copertina è «Where are we now?», dove siamo adesso? In sommario ha servizi internazionali quello sulla campionessa olimpica statunitense Alysa Liu, fotografata dal del noto cine-regista Spike Jonze.
E «Seeing John Malkovic» sul celebre attore reduce dalla Coppa Volpi come Miglior Attore per il film «Wild Horse Nine» di Martin McDonagh all’ultima Mostra del cinema di Venezia. E un altro su Jane Fonda. E quelli su personaggi sconosciuti, ma esplicativi della “american way of life” più curiosa e bizzarra. Insomma, un LIFE che onora il passato, ma guarda al presente americano e al futuro del mondo.