«Il mio libro su Ken: grazie a Ryan Gosling è più popolare di Barbie»

Giulia Camilla Bassi

Il bresciano Massimiliano Capella, storico dell’arte e della moda, ha scritto un libro sullo storico fidanzato di Barbie: è il primo volume ufficiale approvato da Mattel

La copertina del libro dedicato a Ken

Dopo aver raccontato la bambola Barbie come icona di emancipazione e mito pop in «Barbie. The Icon Celebration», Massimiliano Capella, storico dell’arte e della moda, direttore della Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani, torna ad esplorare il mondo Mattel con uno sguardo inedito, questa volta rivolto a Ken, lo storico fidanzato della bambola più amata al mondo. Nel volume «I am Ken. Storia e stile» (in uscita il 7 novembre per 24 Ore Cultura), realizzato in collaborazione con Mattel