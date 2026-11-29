In che senso e perché è lecito parlare di una eredità al plurale del pensiero di Emanuele Severino? Direi a motivo del fatto che, a seconda del modo in cui si fa proprio il lascito che si è ricevuto, gli si fa assumere connotazioni diversificate e, così, ognuno dei destinatari lo ripresenta nel volto che ritiene possa esprimere al meglio tale eredità. Alcuni, ad esempio, ritenendo prioritario che l’eredità debba essere preservata e trasmessa nella sua integrità, s’impegneranno innanzitutto nell’operare una serie di chiarificazioni terminologiche e concettuali per favorire l’eliminazione di alcuni fraintendimenti che possano offuscarne l’immagine autentica.
Altri, invece, riterranno che l’eredità debba essere assunta, piuttosto, come una solida base di partenza per muovere verso altri lidi teoretici, così che essa costituisca un patrimonio su cui poter contare per progettare nuove strade di pensiero. E ancora, seguendo una sorta di via mediana, altri ancora potranno privilegiare l’impegno di una personale rivisitazione della «struttura originaria» della verità dell’essere teorizzata negli scritti di Severino e delle sue implicazioni maggiori: chi nell’intento di portare queste ultime all’interno dell’attuale discussione filosofica e chi per stabilirne alcune altre non ancora emerse nella pur ampia compagine del pensiero severiniano, ad esempio in ordine a quelle che sono chiamate le «filosofie seconde». Infine, si potrebbe dare il caso di chi si proponga di coniugare queste diverse prospettive, ritenendo che esse non siano necessariamente in alternativa tra di loro quanto, piuttosto, complementari.
Avendo sullo sfondo queste molteplici direzioni circa l’«eredità plurale», vorrei prospettare un itinerario che, di per sé, non si aggiunge a quelli appena considerati, ma che si dispone per così dire alle loro spalle, intendendo riferirmi a una duplice modalità di dare svolgimento ad alcune tematiche essenziali, che può essere riscontrata tornando a leggere a distanza di tempo gli scritti di Severino. Essa, a mio parere, costituisce un significativo pendant rispetto alla prospettiva in cui si privilegia la compattezza che essi pure manifestano e potrebbe dare ragione di ciò che ho chiamato la sua «eredità plurale».
Per cercare di rendere più in concreto persuasivo l’itinerario che sto suggerendo, vorrei porre alcune domande. Quando ci si riferisce alla stessa tesi fondamentale dell’ontologia severiniana, si dà il caso che tutti considerino in modo univoco le sue implicazioni teoretiche, oppure essa ha dato luogo a una pluralità di posizioni in merito a queste ultime?
In modo analogo, quando si tematizza uno degli assi centrali del pensiero di Severino, ossia la relazione determinata tra la «verità» dell’essere e la «non verità» dell’esserne isolati, la concreta declinazione delle forme della «non verità» è prospettata in modo identico? La serie di domande potrebbe continuare ove il cerchio dei destinatari dell’eredità si allargasse fino a comprendere gli allievi della prima ora che hanno finito per marcare le distanze dal pensiero severiniano, pur conservandone salda la vis teoretica e alcune delle sue istanze critiche.
Se nella risposta a queste domande si dovesse riconoscere il carattere plurale della ricezione di tale eredità, ciò renderebbe plausibile la tesi di una pluralità interna al pensiero di Severino quale «matrice» di un’eredità che si declina al plurale. Questo non impedisce di rilevare la presenza di alcuni nuclei teoretici comuni che sottendono tale diversificazione, almeno se ci si riferisce alla schiera degli allievi che hanno conservato un legame più diretto con Severino.
Riecheggiando la «struttura originaria» del sapere, penso innanzitutto alla tesi secondo cui il porre «domande» si apre in relazione alla «risposta originaria» che consiste nell’apparire intramontabile della verità dell’essere e alla tesi circa il significato ontologico e non soltanto logico del principio di non contraddizione. Avendo, invece, presente il cerchio più ampio degli allievi di Severino, si può concordare con Andrea Tagliapietra che, a tenere insieme «il ricco pluralismo dei temi, degli approcci e delle posizioni degli esponenti della scuola severiniana», è «una stilistica filosofica», ovvero «un’analoga concezione del lavoro e della funzione della filosofia».