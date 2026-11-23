«L’Intelligenza artificiale è il passato dell’arte. Il mio consiglio a un giovane che vuole diventare un artista? Non limitarti a produrre opere: inventa la vita». Non esiste un concetto banale tra quelli espressi da Nicolas Bourriaud, 61 anni, francese di Niort, curatore, scrittore e critico d’arte di fama internazionale. Ha parlato martedì, a margine dell’apertura dell’anno accademico dell’Accademia di Belle arti SantaGiulia di Brescia, del quale era ospite speciale.
La sua lectio magistralis, potente e coinvolgente, s’intitolava «The End of Imagination. Contemporary Art at the Age of Artificial Intelligence». Noto per aver elaborato il concetto di arte relazionale (l’opera non è oggetto fisico da contemplare, bensì è momento d’incontro tra persone), i suoi testi «Estetica relazionale» (1998) e «Postproduzione» (2002) hanno contribuito a ridefinire il dibattito artistico degli ultimi decenni.
Bourriaud, cosa è l’Intelligenza artificiale nell’arte, oggi?
«Ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo. La velocità di propagazione di quest’invenzione è paragonabile soltanto a quella dell’invenzione della fotografia a ridosso del 1840. Ed è praticamente tanto impattante quanto lo fu proprio la fotografia, all’epoca, per i pittori del diciannovesimo secolo. Loro utilizzarono la fotografia per reinventare la pittura. Non c’era più bisogno di dipingere quadri che somigliassero alla realtà. Svilupparono, anzi, uno stile che partiva proprio dalla fotografia. L’Impressionismo sondava nuove possibilità. Letteralmente, gli impressionisti realizzavano opere che si basavano sulla luminosità di ciò che volevano raffigurare. Le nuove tecnologie possono modificare profondamente il destino dell’arte, solo se si sa come usarle. Ogni tecnologia apre a nuove possibilità di pensiero. Nell’Ottocento, per cambiare l’arte, non fu necessario che tutti realizzassero fotografie. Lo stesso vale oggi».
Viene spontaneo un paragone arte-musica. Oggi un cantautore può farsi scrivere brani, o parti di essi, cedendo completamente o in parte quella che - vien da dire - è l’unica cosa che dovrebbe saper fare: scrivere brani...
«L’Ia utilizza solo ciò che esiste già. Ma ciò che è interessante, nella musica come nell’arte, è ciò che ancora non esiste. E questo concetto lascia tantissimo spazio al valore dell’imperfezione. In qualche registrazione, ad esempio, puoi sentire delle sbavature o addirittura delle note sbagliate. E credo che questo aspetto, l’errore, avrà sempre più valore in futuro. L’Ia non ha qualcosa che noi esseri umani, invece, abbiamo: un corpo. E il corpo possiede pure un sistema nervoso, che ha scritte dentro di sé le memorie dell’infanzia. Tutti noi siamo venuti al mondo senza protezione, completamente fragili, non autonomi. Questa parte delle nostre vite determina il futuro, nostro e del nostro sistema nervoso. In ogni forma d’arte i traumi che abbiamo avuto, le nostre debolezze, possiedono un grandissimo valore. Gli artisti creano partendo proprio da questi traumi. L’Intelligenza artificiale, così, non può competere con un essere umano. Da questo punto di vista, l’Ia è il passato dell’arte».
Ma i fruitori capiranno mai la differenza tra un’opera genuinamente umana e un’opera artificiale?
«Non è questo il problema. Se la gente avrà un gusto così cattivo o una cultura così povera da non comprendere che un’opera è fatta dall’Intelligenza artificiale... lasciamo che sia. E, poi: le opere di Andy Warhol erano eseguite manualmente da lui? La cosa importante, in quel caso, era l’idea. L’ungherese László Moholy-Nagy, tra il 1922 e il 1923, dettò le coordinate di una composizione geometrica al capo officina di una fabbrica che poi la realizzò. Oltre che il come, l’importante è il "cosa" si fa».
L’arte univa le persone: adesso unirà persone e macchine?
«Il dialogo persona-macchina o, addirittura, macchina-macchina è qualcosa di molto pervasivo nella vita quotidiana. I qr code, ad esempio, sono forme create da macchine per essere lette da macchine. E noi siamo totalmente esclusi da questo sistema. Viviamo accerchiati da alieni. E parliamo più con le macchine di quanto parliamo con le persone. Questo, forse, è un problema...».
E, quindi, che consiglio darebbe a un giovane che desidera diventare artista?
«Gli direi: non limitarti a produrre opere d’arte, inventa la vita».