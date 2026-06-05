Dalla GdB Run alle auto storiche: cosa fare questo weekend

Un weekend ricco di appuntamenti anima Brescia e il suo territorio con un programma diffuso che intreccia sport, cultura, musica e benessere, offrendo occasioni per vivere la città e i suoi dintorni da prospettive diverse. Tra gli eventi principali, la GdB Run promossa dal Giornale di Brescia , musica e intrattenimento al Teatro Der Mast, visite serali al Castello di Brescia e numerose iniziative che spaziano dal cinema ai festival culturali, fino alle esperienze all’aria aperta.

Un fine settimana che conferma la vitalità del territorio e la sua capacità di proporre eventi per pubblici diversi, tra socialità, scoperta e partecipazione. Di seguito una lista di eventi segnalata da aBrescia , l’agenda online del Giornale di Brescia .

GdB Run, una giornata di sport e solidarietà

Domenica 7 giugno torna a Brescia la GdB Run, la corsa-camminata non competitiva promossa dal Giornale di Brescia che si rinnova con un nuovo cuore pulsante in piazzale Arnaldo, che ospiterà il village, la partenza e l’arrivo delle diverse iniziative in programma. Due i percorsi disponibili: una camminata di 5 km, con partenza alle 10, e un tracciato di 10 km, con partenza alle 9.30. L’iniziativa sosterrà AVIS Provinciale Brescia e il progetto “Piacere, AVIS: e tu? Conoscere, crescere, donare”. La giornata sarà animata anche da musica e intrattenimento. Per info sui prezzi, sul programma e sul ritiro dei kit visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento.

Una notte di grandi successi al Der Mast

Venerdì 5 giugno il Teatro Der Mast di Brescia si trasforma in una grande pista da ballo con Dancing In The Dark, una serata dedicata ai brani che hanno fatto la storia della musica dagli anni Ottanta ai Duemila. Un viaggio tra successi intramontabili, hit da cantare a squarciagola e ritmi capaci di riportare alla mente ricordi ed emozioni di intere generazioni, in compagnia di DJ Steve. Apertura porte alle 21, con inizio serata previsto alle 21.30. Il costo del biglietto è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni dei tavoli è possibile contattare l’organizzazione al numero 331 1664408.

Alla scoperta dei misteri del Castello

Sabato 6 giugno sarà possibile partecipare a una suggestiva visita guidata serale dedicata al Castello di Brescia, uno dei simboli più affascinanti della città, che domina il panorama bresciano e custodisce tra le sue mura storie e leggende. I segreti del Falco d'Italia accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli angoli più caratteristici della fortezza grazie a un itinerario che permetterà di immergersi nelle vicende che hanno segnato il Castello nel corso dei secoli, tra episodi di guerra, momenti di rinascita e racconti che ancora oggi contribuiscono al fascino del luogo. L’appuntamento è fissato alle 20.30, con ritrovo presso la stazione della metropolitana di San Faustino. Il costo di partecipazione è di 15 euro. Per info: info@italia-intour.com, 353 4660340.

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Summer Marathon: motori e panorami

Il weekend in arrivo ospita la XIV edizione della Summer Marathon, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di auto storiche, youngtimer e supercar. La manifestazione porterà equipaggi provenienti da diverse realtà a percorrere alcuni dei paesaggi più spettacolari delle Alpi e delle Dolomiti, unendo la passione per i motori alla scoperta del territorio. Il percorso si sviluppa lungo 658 chilometri suddivisi in tre tappe e attraversa sette passi alpini, con un dislivello complessivo che sfiora i 14 mila metri. L’itinerario toccherà località di grande fascino come Ponte di Legno, Trento, la Val di Sole, Merano e Madonna di Campiglio. Cliccare qui per scoprire il programma completo. Per info: info@summermarathon.it, 0364 900300.

Tre giorni di cinema e cultura con AfroBrix

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il Cinema Nuovo Eden di Brescia ospita una nuova edizione di AfroBrix, il Festival del Cinema Africano e Afrodiscendente. La manifestazione propone tre giornate dedicate al cinema afroeuropeo e alle esperienze delle diaspore africane, attraverso un ricco programma che comprende proiezioni, anteprime, incontri con ospiti internazionali e momenti di approfondimento culturale. Il festival pone al centro il tema dell’afrodiscendenza in Europa, esplorando identità, memoria e pratiche culturali delle comunità afroeuropee in dialogo con le produzioni cinematografiche del continente africano. Per info sui prezzi cliccare qui. Per saperne di più: info@nuovoeden.it, 030 8174600.

Libri sul Lago, incontri d’autore tra borghi e paesaggi

Prosegue la nuova edizione di Libri sul Lago, il festival letterario diffuso che anima le località affacciate sul Lago d’Iseo con una serie di appuntamenti dedicati alla narrativa contemporanea con alcuni tra i nomi più apprezzati della letteratura italiana contemporanea. L’ospite del weekend sarà Giuseppe Festa con un incontro, in programma venerdì 5 giugno a Villongo, dedicato al nuovo romanzo 'La danza del lupo'. Lo scrittore, documentarista e naturalista, presenterà dal vivo il suo ultimo thriller: una storia in cui la natura è presenza viva, che esplora il confine sottile tra istinto e ragione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite.

Monte Isola si accende con la Fluo Run

Sabato 6 giugno Monte Isola farà da cornice alla Viva Fluo Run, un evento che, a partire dalle 18, unisce sport, musica e divertimento in uno degli scenari più suggestivi del Lago d’Iseo. Più che una semplice corsa, la manifestazione si presenta come una grande festa a cielo aperto, caratterizzata da colori fluorescenti, animazione e un’atmosfera coinvolgente pensata per partecipanti di tutte le età. La partenza è prevista alle 20 da Peschiera Maraglio e i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi non competitivi, rispettivamente di 6 e 9 chilometri, da affrontare correndo o semplicemente passeggiando insieme ad amici e familiari. Non mancheranno musica e DJ set e un party finale sotto le stelle. Il costo di partecipazione è di 13 euro. Per info: info@fluorun.it, 331 4370677. Per partecipare cliccare qui.

Yoga, vino e brunch tra i vigneti

Domenica 7 giugno la tenuta Ronco Calino di Adro ospita Stay Zen - Yoga & Wine Experience con Brunch, un appuntamento dedicato al benessere immerso nel cuore della Franciacorta. Si parte con una sessione di yoga all’aperto guidata da Alice Merlini di JivAli Yoga e a seguire, i partecipanti potranno visitare la cantina e degustare due etichette simbolo della produzione Ronco Calino, il Brut e il Satèn Bio. L’esperienza si concluderà con un brunch salato firmato dalla Pasticceria Roberto, storica eccellenza del territorio. Partecipazione su prenotazione, costo 65 euro. Per info e prenotazioni visitare il sito o rivolgersi ai seguenti contatti: info@roncocalino.it, 366 5986826.

A Villa Lanfranchi un appuntamento dedicato al design

Per tutto il weekend, Villa Lanfranchi a Palazzolo sull’Oglio ospiterà la prima edizione della Brescia Design Week, un nuovo appuntamento dedicato al design contemporaneo che intreccia architettura, arte e cultura del progetto con i luoghi del territorio. Il tema inaugurale, “Scenari Domestici”, mette al centro la casa come spazio di riflessione sull’abitare contemporaneo, tra memoria e sperimentazione. L’esposizione si sviluppa come un percorso diffuso all’interno della villa, trasformata per l’occasione in un ambiente narrativo che accoglie installazioni, incontri e momenti di confronto. L’ingresso è gratuito su registrazione, con apertura dalle 11 alle 21. Cliccare qui per il programma completo.