È stata una notte della cultura un po’ fredda, ma partecipata

La «Notte della cultura» doveva animare i luoghi culturali di Brescia, e così è stato, anche se il freddo e la leggera pioggia del tardo pomeriggio hanno un po’ scoraggiato le grandi folle. Se in giro per il centro si vedevano in fondo le abituali presenze del sabato sera, nei musei e ai vari (e numerosi) appuntamenti della serata i bresciani si sono però fatti vedere eccome.

Dal tardo pomeriggio

Una notte che in realtà è cominciata già nel tardo pomeriggio, il cui pezzo forte sono stati i musei aperti, con ingresso dalle 18. Si trattava di tutti i Civici musei (Santa Giulia e Parco archeologico, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo del Risorgimento, Museo della armi), più il Museo Diocesano, con tanti curiosi a scoprirne il nuovo allestimento, Carme, Museo nazionale della fotografia, Sala Cavallerizza,la sede dell'Associazione artisti bresciani e palazzo Tosio.

Leggi anche Com’è il nuovo Museo Diocesano di Brescia

Nei tanti musei aperti la gente non è mancata, anche perché ad animarne gli spazi c’erano diversi eventi culturali, artistici e musicali, con la possibilità di visitarne anche le esposizioni temporanee. Così i bresciani non si sono fatti sfuggire l’occasione, per trascorrere al caldo e circondati dall’arte un freddo sabato di ottobre.

Il Mo.Ca e Carme

Molto animato anche il Mo.Ca di via Moretto, che proponeva un ricco palinsesto arricchito dagli eventi di tante associazioni, più o meno abituali animatrici del Centro per le nuove culture, e il Carme, dove era visitabile gratuitamente la mostra di Massimo Minini «Il caso o la necessità?», e dove dj set e musica hanno festeggiato la nascita di «Radio Carme».

Musica, Teatro Grande e Librixia

Eventi musicali erano anche in piazza Mercato e al chiostro di San Giovanni, mentre altrove sono proseguiti i talk di Librixia.

Buona affluenza anche al teatro Grande per gli incontri della rassegna «Pensieri verticali» per i 150 anni de Cai di Brescia, che ha visto ospiti Marco Albino Ferrari, Franco Brevini, Hervé Benamasse e Paola Giacomoni.

Sala gremita infine per il reading delle 21.45 di Michele Placido.