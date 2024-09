Sabato 5 ottobre c’è la Notte della cultura

Musei aperti, musica in piazza e nei chiostri, spettacoli, visite guidate, laboratori e conferenze, con circa 40 realtà culturali coinvolte. Dopo aver saltato un giro nel 2023 per fare spazio agli eventi di Brescia-Bergamo Capitale italiana della cultura , la «Notte della cultura» torna quest’anno a riprendersi la scena con una «maratona» di iniziative dal tardo pomeriggio fino alle 23 di sabato 5 ottobre.

Le iniziative

La maggior parte degli eventi è gratuita e a partecipazione libera, salvo alcune iniziative su prenotazione. Il Museo di Santa Giulia, il Parco archeologico, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo del Risorgimento e il Museo della armi saranno aperti e a ingresso gratuito dalle 18 alle 23, così come le mostre di Massimo Sestini, Gabriele Micalizzi e Giuseppe Bergomi. La Pinacoteca chiuderà le visite alle 20 per ospitare l’evento «Notte al Museo», su prenotazione, ma sono previsti talk, laboratori, visite guidate e concerti anche negli altri Civici Musei.

Per tutti i docenti l’ingresso sarà gratuito dalle 10 alle 23, In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti. Aperture straordinarie ed eventi anche al Museo Diocesano, al Carme, al Museo Nazionale della fotografia, alla Sala della Cavallerizza, all'Associazione artisti bresciani, alla Chiesa di San Giorgio e a palazzo Tosio. Fino alle 23 saranno visitabili anche le gallerie d’arte A+B Gallery, Massimo Minini, Galleria dell’incisione, Paci Contemporary, Spazio contemporanea e The Address.

La musica

Per quanto riguarda la musica, in piazza Mercato dalle 19 troveranno casa le sonorità contemporanee, mentre il Chiostro di San Giovanni attenderà gli amanti della musica classica, con un concerto per voce, arpa e flauto traverso alle 20.30. Nel cortile di palazzo Broletto alle 21 andrà in scena «Futebol e musica afrobrasiliana», «racconto in musica» sul calcio brasiliano.

Al Teatro Grande dalle 17 ci saranno due talk della rassegna «Pensieri verticali», per i 150 anni del Cai di Brescia, con Marco Albino Ferrari, Franco Brevini, Hervé Benamasse e Paola Giacomoni. Alle 21,45 reading teatrale di Michele Placido, mentre dalle 10 alle 16 sarà visitabile gratuitamente la mostra fotografica «All’ombra del verticale» di Angelo Maggiori.

Tante anche le iniziative al Mo.Ca, che sarà animato dalle diverse realtà culturali che lo frequentano. Visite guidate, su prenotazione, sono previste alla Sala dei cavalieri in Broletto, a cura del Fai, e alla Biblioteca Queriniana. Altre attività in programma sono la passeggiata «Pillole di geologia dai monumenti di Brescia», promossa dal Museo di Scienze naturali, la «presentazione in musica» della vita del pittore Lattanzio Gambara alle 18 alla Chiesa del Carmine e varie attività al Parco dell’acqua.

La presentazione della Notte della cultura © www.giornaledibrescia.it

Una curiosa novità sarà il progetto del liceo Luzzago «La vagabonda blu», un quadriciclo animato che girerà per il centro trasformandolo in una sala cinematografica itinerante. Nel palinsesto della Notte della cultura si inseriranno infine gli incontri in programma il 5 ottobre a Librixia.

Il programma completo della Notte della cultura è consultabile sul sito del Comune di Brescia