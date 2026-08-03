Diamante, la dama che nel ’700 sfidava gli uomini sulla matematica

Nasce da lontano il nuovo «Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia» pubblicato di recente dalla Treccani. Ma, come afferma la direttrice Emma Giammattei, non prende le mosse solo dalla necessità di «colmare retroattivamente un’assenza né di integrare un canone già dato, ma di restituire visibilità a ciò che era rimasto a lungo fuori campo, facendo entrare pienamente il femminile nella dinamica storica». Anche, o soprattutto, in ragione dei nuovi approcci storiografici e dell’avanzamento compiuto negli ultimi decenni dagli studi della storia di genere.
Il Dizionario invita di fatto a riconsiderare l’intero campo della storia e della memoria nazionale, dal Settecento ai nostri giorni, alla luce di una presenza femminile a lungo rimasta ai margini. Donne che hanno lasciato un segno nel nostro Paese nei campi disparati della cultura, della politica, dell’arte, della scienza e finanche dello sport e della televisione.
Personaggi e saggi
C’è spazio per figure assai note, come Rita Levi-Montalcini, che ha peraltro guidato l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani dal 1993 al 1998, fino a figure meno conosciute. L’impianto prevede che ai profili biografici, ricostruiti nel loro contesto storico e nelle loro relazioni umane e sociali, si affianchino inoltre alcuni saggi tematici di approfondimento su alcuni snodi nevralgici: i movimenti di emancipazione, la presenza femminile nel Risorgimento e nel Ventennio fascista, le donne nel campo dell’arte, della cultura, del giornalismo, dell’imprenditoria, della moda.
Bresciane da riscoprire
Un paio le protagoniste dal Bresciano, entrambe nel primo volume. La prima è Margherita Martinengo, della nobile famiglia dei Martinengo da Barco, in religione Maria Maddalena (1687-1737), dell’Ordine delle Clarisse cappuccine, che scelse la vita claustrale di rigida osservanza presso il convento di S. Maria delle Neve. La mistica fu beatificata da papa Leone XIII nel 1900. Nativa di Savallo, in Valle Sabbia, era invece la letterata Diamante Medaglia Faini (1724-1770), la cui fama, più che alla produzione poetica, è legata agli sforzi compiuti per l’emancipazione femminile. Nel 1761 fu infatti promotrice della fondazione a Salò dell'Accademia dei Discordi, in netta contrapposizione a quella degli Unanimi, riservata solo agli uomini.
La sfida agli uomini
Qui il 5 marzo 1763, di fronte a un pubblico interamente maschile, tenne il «Discorso intorno agli studi convenienti alle donne». In aperto contrasto con Francesco Algarotti il quale, nel suo celebre «Newtonianismo per le dame» (1737), aveva dichiarato gli studi matematico-scientifici non adatti alle donne, Diamante Medaglia Faini invitava invece apertamente le donne «alle matematiche prestino l’opera loro, onde non cadano in falsi paralogismi». Già nel suo ultimo componimento aveva protestato «di non voler più componere in Poesia, ma che vuol attendere con Euclide a studi più seri»: Io che finor tanti ad altrui richiesta / fatti ho sonetti, stanze e madrigali / Per medici, per sposi, per legali / E per chi vinse velo, o sagra vesta / No più non voglio rompermi la testa / Senza profitto, e dietro a cose tali / Gettar il tempo, che di mover l’ali /A più alto segno in me desìo si desta.