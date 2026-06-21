Giornale di Brescia
Abbonati
Dialèktika
Cultura
DialèktikaGDB+

Riesumare la rösömada come ricostituente

Un rimedio popolare un po’… sbattuto
Fabrizio Galvagni

Fabrizio Galvagni

Un cordiale ricostituente
Un cordiale ricostituente

Definizione: Uovo sbattuto, zuccherato, con aggiunta di un poco di caffè caldo o di marsala, usato come bevanda ricostituente (A. Foglio, Il vocabolario del dialetto di Toscolano Maderno, 2011). Ma è la rösömada! Chi ha qualche anno sulle spalle non può non ricordarsela.

Linguisticamente è uno dei tanti vocaboli bresciani che assumono forme diverse da contrada a contrada: rosolàda, resümàda, rüsümada, rösömada ecc. Ecco un paio di curiosità: il Vocabolario dei Seminaristi (1759) alla voce rosolàda dice trattarsi di un cordiale – un ricostituenteBrodo da bere con uova stemperate dentro, ricetta decisamente diversa da quelle attuali. E ancora – siamo appena oltre confine – il Vocabolario cremonese-italiano del Peri (1847), alla voce roussumàda, dice che era detta anche latte di gallina.

L’origine del vocabolo? Le forme rosolada, rusulada ecc. vanno riferite a rósol, ovvero al tuorlo dell’uovo brescianamente detto; il tipo resömada, rösömada, resümàda, rüsümada ecc. rimanda invece al milanese rossüm (o a forme analoghe presenti anche in altre parti della Lombardia) che ha identico significato.

Comunque sia, al centro ci sta il rósol, il rosso dell’uovo. E ros – rosso –, che ci arriva naturalmente dal latino, è radice antichissima – rudh/reudh – e fa capolino un po’ in tutte le lingue indoeuropee (red, rot, röd, raud, rouge, rojo, rosu ecc.) fino al rakt del sanscrito, il latino dell’India; è riferita sia al fuoco che al sangue, due realtà che indubbiamente hanno a che vedere con l’idea di vita e di energia. Guarda un po’, sbatti un uovo e in un attimo ti ritrovi sulle rive del Gange!

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Dialektika

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Leadership e strategiaLeadership e strategia

Il libro di Shai Misan, che applica i principi del gioco degli scacchi alla leadership e alla gestione del cambiamento.

SCOPRI DI PIÙ
Aree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsiAree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsi

La seconda guida Grafo è dedicata al Parco Alto Garda Bresciano, ai parchi dell’hinterland e della pianura orientale.

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoBauletti e valigie: Canella Moto aggiunge KAPPA all’assortimentoBauletti e valigie: Canella Moto aggiunge KAPPA all’assortimento

Allo showroom di Castel Mella arrivano i sistemi di trasporto del marchio di proprietà del gruppo GIVI, eccellenza bresciana