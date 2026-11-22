Rigà, sgrapà, sgrafignà: sono vocaboli che siamo soliti associare ad atti di vandalismo. Questa volta però i Vandali non c’entrano, visto che i vocaboli in questione non vengono dalla lingua dei Vandali, popolo di cui davvero si conosce poco, ma dai Goti e dai Longobardi: «Sempre barbari! – si dirà – Sempre germani!». Non si pensi però ad un legame diretto tra il bresciano e quelle antiche parlate; tutto ha preso forma nel grande calderone della tarda romanità, quando il latino parlato si è imbattuto nelle lingue di popoli nuovi. E anche il bresciano viene da lì.
Iniziamo dunque il nostro viaggio nel passato. Rigà ci giunge dal longobardo *riga, dal significato trasparente, identico all’italiano. Sgrapà (scrostare, lasciare segni e incisioni su una superficie) e sgrafignà (graffiare), che tra di loro sono parenti, rimandano sia al gotico *krampa/krampo, sia al longobardo *krampfa, con il significato di uncino; in bresciano ha prodotto anche sgrinfia/sgrifa/grinfa (artiglio). I dizionari più antichi, in verità, associano il verbo in questione a cràpa – testa – e danno come significato pelare, scotennare; e per sgrapàt si dà ferito alla testa: è davvero… un bel rompicapo! Ma personalmente l’ipotesi non mi convince.
Anche sgrafignà ha poi la sua storia: qualcuno vi sente l’eco del greco gràfein, scrivere (ma anche incidere), attraverso il latino graphium, punta, stilo. È poi noto che sgrafignà ha assunto anche il significato di “sottrarre con destrezza”, di rubare, insomma. Furto con destrezza? Vandalismo? Sgraffignare? Ocio, gnari: vardì che ‘n dela vita se gh’a de rigà drit!