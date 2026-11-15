Oggi un po’ di nomenclatura. Andiamo sullo specialistico, terreno interessante perché nei linguaggi settoriali - quelli dei mestieri, ad esempio - il dialetto si scatena. Scapa, Signur, che gh’è ché i müradur! Trasferiamoci idealmente in un cantiere edile per incontrare un paio di verbi interessanti: rebocà e emboiacà.
Rebocà ha innanzitutto un privilegio; per quel che ne so, è tra i pochissimi vocaboli che permettono al dialetto bresciano di dialogare con una parente lontana qual è la lingua portoghese: rebocà/rebocar, stesso vocabolo e stesso significato, da Remedello a Lisbona, da Lavenone a Rio de Janeiro. L’origine è incerta; una delle ipotesi rimanderebbe a boço (pron. bòsu), che indica la peluria che spunta sulle gote o appena sopra le labbra degli adolescenti (il pel pagat); insomma, un leggero strato di qualcosa che ricopre una certa superficie. Come sia presente in bresciano, vai a saperlo! Emboiacà porta al francese bouillasse, che rimanda a boue (fango) e bouillie (poltiglia).
In entrambe le lingue indica una malta molto fluida, usata di solito per riempire fessure o fughe oppure per fissare rivestimenti. Del resto, esiste anche l’italiano boiacca, che indica anche una pappetta molle o una zuppetta poco appetitosa, tipo panada, tanto per intenderci. E poi ci sarebbero strumenti e materiali: la gera, el minadèl, el quadrel, la zgaia, la molta, la sedela, la casöla, la staza, la sirela… Ma lo spazio a nostra disposizione termina qui: speriamo, semmai ripasseremo da queste parti, che il cantiere sia ancora aperto.