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La fatica del vivere tra latino e bresciano

Il dialetto spesso porta con sé la storia e le vicende delle plebi contadine e delle genti di montagna, la durezza della vita e la lotta per l’esistenza quotidiana
Fabrizio Galvagni

Fabrizio Galvagni

Il lessico del dialetto rimanda spesso alla fatica del vivere
Il lessico del dialetto rimanda spesso alla fatica del vivere

L’italiano, com’è noto, è diventato lingua nazionale solo nel Novecento; prima, e per secoli, fu invece una sorta di «dialettone letterario»; le vere lingue nazionali, nel senso di lingue parlate e usate nella comunicazione quotidiana, furono i dialetti; e naturalmente anche il bresciano.

Per quanto il modello di riferimento del dialetto sia, per ovvie ragioni, la sua varietà cittadina, sappiamo che esso si modula e suona diverso da valle a valle, di contrada in contrada. E spesso porta con sé, nel suo patrimonio lessicale, la storia e le vicende delle plebi contadine e delle genti di montagna, le fatiche della vita e la lotta per l’esistenza quotidiana.

Vivere, esistere… Oggi il vocabolo cui il dialetto ricorre per esprimere l’idea è vìver (ma capita addirittura – orribile a udirsi! – di sentire esìster); si tratta di forme mutuate dall’italiano. La forma più tipicamente bresciana, infatti, è scampà: L’è scampàt enfinamai ai sent agn!

L’origine del vocabolo – che in italiano ha prodotto scampare, con il significato di salvarsi, sopravvivere – è, ancora una volta, la lingua latina: ex-campare, nel senso di fuggire dal campo di battaglia, dove ex indica l’allontanamento; dunque, mettersi in salvo, sottrarsi al pericolo.

Questa divaricazione di significato tra l’esito italiano di ex-campare (scampare, sopravvivere) e quello del dialetto (vivere, esistere) è solo apparente: vivere, o anche il solo esistere, era per i nostri progenitori salvarsi dalla durezza dell’esistenza, sopravvivere alla fatica quotidiana, scampare dalla sorte.

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